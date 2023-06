NEWS

Vincenzo Chianese | 11 Giugno 2023

Le parole di Micol Incorvaia

Dopo la fine del Grande Fratello Vip 7, Micol Incorvaia ed Edoardo Tavassi hanno dato ufficialmente il via alla loro vita insieme. Da quel momento la coppia si è sempre mostrata sui social complice, affiatata e innamorata, e ancora oggi tutto sembrerebbe procedere a meraviglia tra i due. Qualche giorno fa però proprio Tavassi, con una lettera pubblicata dal settimanale DiPiù, aveva proposto alla Incorvaia di iniziare una convivenza, parlando delle difficoltà della distanza. In merito così Edoardo aveva affermato:

“Ora che siamo fuori dalla Casa, ho avuto la conferma di quanto tu possa essere importante: mi manca non poterti più vedere tutti i giorni e condividere ogni cosa con te, come abbiamo fatto per mesi. Ho trentotto anni e quando capisco di avere vicino una persona speciale, mi piace l’idea di progettare un qualcosa insieme. Insomma, Micol, non voglio rischiare di rovinare tutto, o addirittura perderti per colpa della distanza”.

In queste ore così Micol Incorvaia ha replicato a sua volta alle parole di Edoardo Tavassi con un’altra lettera sempre indirizzata alla rivista. L’ex Vippona così ha ammesso di essere pronta per andare a vivere con il suo fidanzato, dichiarando:

“Dodino mio, come ormai ti chiamo da circa sei mesi. Ho letto che mi chiedi di vivere con te. Proprio mentre eravamo insieme a casa tua a Roma è successo. E io ho avuto la certezza che anche per te è lo stesso: anche tu vuoi avermi sempre accanto. Quante volte ci siamo salutati in stazione o in aeroporto. Troppe volte. Per me non è difficile risponderti e dirti che sì, voglio stare con te. Voglio condividere tutto insieme e diventare una famiglia”.

Pare dunque che tutto sia ufficiale: a breve Micol Incorvaia ed Edoardo Tavassi andranno a vivere insieme e a questa splendida coppia facciamo un enorme in bocca al lupo.