Nuovo siparietto tra Tina Cipollari e Gemma Galgani a Uomini e donne nella puntata in onda l’8 gennaio 2025, la cui registrazione è avvenuta a dicembre. L’opinionista ha infatti deciso di lanciare una secchiata d’acqua in testa alla dama di Torino. Il motivo? Non è arrivata una spiegazione chiara per il gesto.

La secchiata d’acqua di Tina Cipollari a Gemma Galgani

La puntata di Uomini e donne in onda l’8 gennaio (proseguo di quella di ieri), è iniziata con Tina Cipollari che ha voluto ballare con Fabio, ex corteggiatore di Gemma Galgani. I due sono scesi in pista con un ballo sensuale sulle note di “Bailamos” di Enrique Iglesias. Il gesto ha un po’ infastidito la dama di Torino.

Finto il ballo, Tina è andata dietro le quinte rimanendoci per un po’ e nessuno in studio capiva cosa stesse accadendo. Lei ha chiesto del tempo e di andare avanti con la tramissione. Ma Maria De Filippi non l’ha fatto e ha chiesto a Gianni Sperti di andare a controllare cosa stesse combinando. Ma anche lui non ha trovato niente di strano.

A un certo punto Tina Cipollari è uscita da dietro le quinte dicendo: “Volevo stupirvi un attimino”. E si è visto da casa che nascondeva qualcosa dietro al vestito. Improvvisamente ha tirato fuori un secchio lanciando l’acqua che conteneva sulla testa di Gemma Galgani. Il tutto è arrivato in maniera improvvisa e quindi inaspettata. La stessa De Filippi non si era resa conto di ciò che stava per accadere.

Tina fa un altro gavettone a Gemma #uominiedonne pic.twitter.com/QyxlZ8r9MF — Tina Cipollari out of context (@tina_ooc) January 8, 2025

Ma perché Tina Cipollari ha fatto questo gesto nei confronti di Gemma Galgani? L’opinionista all’inizio ha detto che era “in amicizia”. Successivamente ha detto che non c’era un motivo ben preciso e ha aggiunto: “Un piccolo gesto affettuoso nei tuoi confronti. Ti consiglio di andarti ad asciugare…siamo in pieno inverno. Ognuno nella vita ha ciò che si merita. Il karma, tutto ciò che dai ti torna indietro”.