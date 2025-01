In queste ore nella casa del Grande Fratello ad attirare l’attenzione è stata Shaila Gatta. L’ex Velina ha infatti menzionato l’Esselunga e così è arrivata l’epica replica della celebre catena di supermercati.

L’Esselunga replica a Shaila Gatta

Senza dubbio una delle protagoniste assolute di questa nuova edizione del Grande Fratello è Shaila Gatta. Fin dalle prime settimane infatti l’ex Velina di Striscia La Notizia ha fatto discutere per via della sua relazione con Lorenzo Spolverato, che di recente ha vissuto alti e bassi. A oggi però sembrerebbe che la ballerina e il modello abbiano risolto le ultime incomprensioni e che stiano cercando di voltare pagina. Nelle ultime ore intanto qualcosa ha riportato Shaila al centro dell’attenzione mediatica. Ma andiamo con ordine e vediamo cosa è accaduto.

Tutto è iniziato quando la Gatta, che stava chiacchierando con Maxime Mbanda, stava raccontando al suo coinquilino le sue abitudini giornaliere a Milano, città in cui vive. A un tratto proprio il gieffino, rivolgendosi a Shaila, ha affermato: “Quindi tu vai a fare la spesa all’Esselunga?”. A quel punto è arrivata l’inaspetatta replica dell’ex Velina, che sorprendendo tutti ha dichiarato: “No. I fessi vanno a fare la spesa all’Esselunga”.

Le parole di Shaila Gatta naturalmente hanno fatto in breve il giro del web e sono diventati virali in particolare su X. A sorpresa nel mentre, poche ore fa, ad arrivare è stata anche l’epica replica dell’Esselunga. Con un post sui social la celebre catena di supermercati, facendo sorridere tutti gli utenti, ha semplicemente affermato: “Quando scopri di essere in trend: qui gatta ci cova”.

Il divertente post ha fatto divertire tutti i fan del Grande Fratello e non solo e ovviamente non sono mancati i commenti ironici del web. Stasera nel mentre ad attendere Shaila e il resto della casa ci sarà una diretta di fuoco e non mancheranno le emozioni.