In questi giorni è ufficialmente partito il trono di Tina Cipollari a Uomini e Donne. Nelle ultime ore così la celebre opinionista è stata beccata in esterna con uno dei suoi corteggiatori.

Da anni si mormora in rete del possibile ritorno di Tina Cipollari sul trono di Uomini e Donne e adesso finalmente il sogno è diventato realtà. Pochi giorni fa infatti la celebre e storica opinionista del dating show di Maria De Filippi ha dato il via al suo percorso e si è messa alla ricerca della potenziale anima gemella. In studio sono dunque arrivati i primi corteggiatori di Tina, che nel mentre sembrerebbe avere le idee molto chiare. La Cipollari infatti, nel corso di una recente intervista al settimanale Chi, ha rivelato come deve essere il suo uomo ideale e quali caratteristiche deve avere. La neo tronista ha così affermato:

“Deve arrivare un uomo che mi incuriosisca, che mi piaccia. Non ho un prototipo. Ovviamente sarà un uomo maturo. Se arriva uno di trent’anni non mi interessa. […] Cerco un marito. Non uno che mi mantenga ma voglio evitare lo spiantato, ne girano centinaia anche travestiti da ricchi”.

Tina Cipollari dunque attualmente sta iniziando a conoscere i pretendenti giunti a Uomini e Donne per lei e di certo il pubblico attende con ansia di scoprire cosa accadrà. In attesa di saperne di più, in queste ore è accaduto qualcosa che non è passato inosservato. Come ha riportato Lorenzo Pugnaloni, che ha ricevuto delle segnalazioni da alcuni follower, Tina è stata beccata a Roma in esterna con uno dei suoi corteggiatori.

Sembrerebbe dunque che la Cipollari si stia concentrando a pieno sul suo percorso, che senza dubbio ci regalerà un’emozione dietro l’altra. Ma come ci sorprenderà stavolta l’amata opinionista? Non resta che attendere per scoprirlo.