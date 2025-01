Le anticipazioni di Endless Love del 29 gennaio cosa ci riserveranno? Leggiamo la trama e dove vedere in streaming la serie turca.

Anticipazioni Endless Love 29 gennaio

Ecco qui le anticipazioni scottanti di Endless Love per il 29 gennaio. Cosa vedremo nel prossimo episodio?

Nihan insegue Emir, che è scappato insieme a Deniz. L’uomo però riesce a seminarla.

Intanto Kemal prova a salvare Zeynep, certa ormai che il suo amore per Emir le costerà la vita.

L’auto su cui viaggia Emir viene localizzato dalla polizia, ma di lui non vi è traccia, così come della bambina.

Quando va in onda Endless Love

Quando va in onda Endless Love in televisione e quali sono gli orari previsti per la serie turca in questo finale di stagione. Se volete sapere come finisce la soap opera è necessario seguire i seguenti orari.

Iniziamo con il dire che dal lunedì al venerdì la serie vi aspetta con l’appuntamento quotidiano delle 14:10 su Canale 5.

È bene ricordare però che il giovedì e il sabato non vedremo più la serie rispettivamente in prima serata e al pomeriggio. Al suo posto, al sabato, vedremo infatti Tradimento.

Sappiamo quando finisce Endless Love? L’ultima puntata con la serie televisiva turca è prevista per il 4 febbraio. Ci sarà un doppio appuntamento su Canale 5 al pomeriggio e in prima serata.

Dove vederlo in TV e streaming

TV e streaming sono i modi che ci permettono di poter vedere lo show televisivo. Ma dove? Ovviamente su Canale 5 per chi volesse utilizzare lo streaming può farlo attraverso Mediaset Infinity. E si può fare da sito, app o smart TV.

Per poterlo utilizzare è importante effettuare la registrazione e/o accesso alla piattaforma.

Seguiteci ancora per tutte le news e scoprire come finisce Endless Love e quale sarà il destino dei suoi protagonisti.