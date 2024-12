Questa sera è andata in onda una nuova puntata di Belve che si è aperta con l’intervista interrotta a Teo Mammucari. L’ospite infatti si è alzato e se n’è andato poco dopo le prime domande. Ecco cos’è successo.

L’intervista a Teo Mammucari a Belve++

La puntata del 10 dicembre 2024 si è aperta con Francesca Fagnani che ha annunciato gli ospiti della puntata. Parlando di Teo Mammucari, poi, ha poi affermato: “Ma ora c’è lui, uno spaesato talmente spaesato che si è alzato e se n’è andato“. Questo perché pare se ne sia andato dallo studio infastidito poco dopo l’inizio dell’intervista.

La chiacchierata è cominciata come al solito, con un saluto gentile e una piccola introduzione. Il conduttore ha fatto un cenno anche al pubblico e la presentatrice lo ha esortato a rivolgersi a lei. “Io non sono giusto qua, io vengo e mi esibisco“, ha replicato lui. “Lei si è proposto, mi ha scritto quindi giusto lo sarà“, ha ironizzato Francesca. “Puoi levarlo questo lei? Non ci riesco“, ha chiesto Mammucari.

La Fagnani ha poi ribadito che è stato proprio Teo Mammucari a scrivere alla redazione perché interessato a partecipare, allora lui ha spiegato: “Sei brava e intelligente. Mi piace, però poi ho capito che gli argomenti sono molto seri e mi dispiace. Per il lavoro che faccio… Non voglio fare lo show, voglio essere confidenziale come siamo stati nei camerini“.

In seguito la presentatrice ha letto una citazione che avrebbe detto l’ospite stesso a un critico televisivo e ha chiesto: “Di che umore è oggi?“. Mammucari ha risposto di non ricordarselo e ha proseguito con “da come sei partita, non bellissimo“.

Dopo una domanda su Mariotto, gli è stato chiesto se è permaloso. “Stasera sono preoccupato, non permaloso. Non sono a mio agio“. La Fagnani ha ha ribattuto divertita: “Non sia così permaloso, si diverta e si rilassi, c’è voluto venire“.

L’intervista è continuata e non appena Francesca ha citato un’altra sua frase dal passato, Teo ha detto: “Tutte stro**ate, non è vero. Non sono Flavia Vento, mi stai raccontando le barzellette? Mi devi dire cose non vere… Pure lei è faticosa“. “Stia tranquillo, si rilassi“, ha commentato l’altra.

La causa dell’abbandono dello studio

Questa intervista, a causa di alcune domande che Teo Mammucari ha trovato poco eleganti nei suoi confronti, non è andata giù al diretto interessato: “Sei venuta nei camerini e mi ha detto che mi avresti fatto fare cose belle. Non sono venuto qui per i soldi, mi stai facendo passare per un co**ione“.

“Questo è un gioco che si fa, se si impermalosisce sempre non può funzionare“, si è difesa la Fagnani. “Ti dico una cosa, stai facendo la maestrina“, ha ribattuto l’altro. Non appena ha citato le parole di un secondo critico, Mammucari ha perso la pazienza e ha detto:

“Io me ne vado, vi chiedo scusa. Non è un ritratto questo, mi stai solo… Monti tutto registrato e poi… Non voglio solo i complimenti. Pensavo fosse un programma più simpatico. Questa non è un’intervista, è un attacco. Questo è il tuo programma, in bocca al lupo”.

La Fagnani ha tentato di calmare il suo ospite senza riuscirci e, dopo aver provato a farlo rimanere ha risposto: “Lei è molto ironico ma non è autoironico. L’ha presa male. Puoi decidere di andare quando vuoi. Se vuoi restare, resta. Altrimenti te ne vai. Ma come ti ho trattato, dai? Non ce l’hai fatta, ci sta. Succede“. Teo Mammucari, uscendo dallo studio, ha affermato che non tornerà più e nel dietro le quinte, a microfono ancora aperto, ha esclamato: “Ma vaffanculo, va“.