Un grande ritorno a Uomini e donne, nel Trono Over per l’esattezza. Ma non per restare in cerca dell’amore, bensì per motivi “musicali”. Di chi stiamo parlando? Di Pinuccia direttamente da Vigevano. Ecco cosa è accaduto nella registrazione di oggi.

Le anticipazioni di Uomini e donne del 10 dicembre

Oggi, martedì 10 dicembre, c’è stata una nuova registrazione del Trono Classico e Over di Uomini e donne di cui abbiamo le anticipazioni. A tal proposito ringraziamo Lorenzo Pugnaloni, sempre puntuale nel riportare ciò che accade.

E la prima grande notizia della registrazione di oggi è quella di un grande ritorno: Pinuccia! L’ex dama originaria di Vigevano è tornata in studio non per restare nel parterre e trovare l’amore, ma per presentare la sua nuova canzone. Lei era tornata in studio (dopo l’allontanamento) a settembre dello scorso anno con un brano dedicato al programma. E oggi abbiamo una nuova canzone che siamo davvero curiosi di ascoltare.

LEGGI ANCHE: Luca Tommasini racconta di essere stato vittima di un furto in casa

Le anticipazioni di Uomini e donne parlano poi principalmente del Trono Classico. Eravamo rimasti da ieri con Francesca che aveva un solo corteggiatore poiché gli altri hanno abbandonato. Ecco, la tronista non ha lasciato il trono, ma ha chiesto di far scendere nuovi corteggiatori. Gianmarco, unico corteggiatore rimasto, non l’ha presa bene e ha preferito lasciare il dating show.

Parliamo del trono di Martina, dopo la registrazione Gianmarco è andato in camerino da lei per parlarle. E poi l’ha baciata. Lei ha ricambiato, ma oggi in studio Ciro si è arrabbiato e ha lasciato Uomini e donne.

Concludiamo con Michele che ha portato in esterna Veronica e poi in studio ha eliminato Mary. Il tronista ha spiegato che si sente più avanti con Veronica e Amal. Quindi porterà loro due fino alla scelta.