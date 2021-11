1 Lo sfogo di Tina Cipollari

Nelle ultime ore a finire al centro dell’attenzione mediatica è stata Tina Cipollari. Il settimanale NuovoTv ha infatti parlato di un incontro segreto tra la storica opinionista di Uomini e Donne e Kikò Nalli, suo ex marito. A quel punto si è ipotizzato che i due avessero iniziato a frequentarsi nuovamente, e adesso a intervenire è stata Tina in persona. Con un durissimo sfogo sui social, la Cipollari ha fatto chiarezza sulla situazione, affermando come non abbia bisogno di incontri segreti con Kikò, essendo lui il padre dei suoi figli. Ma non solo. L’opinionista ha anche smentito il presunto ritorno di fiamma, affermando:

“Leggo con grande stupore queste notizie che nell’ultime ore stanno spopolando sul

web e su qualche giornalino. È tutto spudoratamente falso. Lo ripeto. Kikò Nalli è il padre dei nostri 3 meravigliosi figli. Non lo incontro segretamente, ma condividiamo tutti i giorni del tempo per le esigenze e i bisogni dei nostri figli. Abbiamo un ottimo rapporto motivo per il quale non ci sono scadenze e giorni stabiliti da un giudice. Capiterà sempre di vederci insieme e quindi di essere pasto di quei giornali che devono riempire delle pagine vuote a qualsiasi costo. Ho sempre avuto paura delle cose fatte a “QUALSIASI COSTO”. Per me e i miei figli tutto questo non corrisponde a un problema perché sono dei figli sereni grazie a me e al padre.

E ancora proseguendo il suo sfogo, Tina Cipollari ha aggiunto:

“Ma attenzione perché con questo modo di fare subdolo e bugiardo, si può far molto male se qualcuno non ha le mie stesse certezze nella vita. Ogni tanto se qualcuno facesse un passo indietro e si vergognasse sarebbe una bellissima svolta per tante persone. Un abbraccio a tutti”.

Nessun ritorno di fiamma dunque tra Tina Cipollari e Kikò Nalli. I due nonostante siano in ottimi rapporti, non sono tornati insieme, ma tra loro c’è comunque un grande affetto. Qualche giorno fa intanto l’opinionista è intervenuta per prendere le parti di una concorrente del Grande Fratello Vip 6. Rivediamo cosa è accaduto.