Tina Cipollari, ospite di Belve, ha rilasciato una divertente intervista a Francesca Fagnani e ha rivelato perché con Patrizia De Blanck i rapporti sono tesi da diversi anni.

Tina Cipollari e i rapporti con Patrizia De Blanck

L’intervista a Belve di Tina Cipollari sta facendo molto divertire il pubblico a casa e ha fatto alcune rivelazioni sulla sua vita privata e sul proprio lavoro. Dopo essersi aperta sul mondo di Uomini e Donne, così come sull’amore, ha replicato a una critica che le ha lanciato Patrizia De Blanck in passato. La Fagnani ha chiesto:

“Patrizia De Blanck ha detto ‘l’unica cosa che può fare Tina Cipollari è vendere le cipolle al mercato’. Lei ci è rimasta male”.

Tina Cipollari non si è sentita offesa da tale dichiarazione e poi ha spiegato perché tra loro due i rapporti sono tesi da anni. Tutto è partito dal reality Il Ristorante, andando in onda tra il 2004 e il 2005 su Rai 1: “Assolutamente no, vendere le cipolle al mercato mica è un’offesa. Lei lo pensa ma ci mancherebbe. Ora ti spiego perché ce l’ha con me”.

LEGGI ANCHE: Teo Mammucari lascia infuriato Belve dopo pochi minuti: “Mi stai facendo passare per un cog**ne” (VIDEO)

All’epoca la Cipollari si è classifica al secondo posto ma in un’occasione è finita in nomination con Patrizia De Blanck, la quale era convinta sarebbe stata salvata dal pubblico. Stando alla versione dell’opinionista di Uomini e Donne, in quel frangete le avrebbe detto che gli spettatori l’avrebbero invece fatta uscire:

“Io e lei abbiamo partecipato a un reality, Il Ristorante. Eravamo in nomination insieme ed era convinta che scegliessero lei. Ma come ti può venire in mente una cosa del genere? Io non lo so, era convinta.

Esiste questa gente piena di sé. Le ho detto che non poteva capitarle sfortuna più grande di andare in nomination con me e che sarebbe uscita. Lei ha risposto che la gente l’amava e io ho pensato che stesso proprio fuori di testa. Io però mi lascio scivolare tutto addosso”.

Seguiteci per tante altre dichiarazioni di Tina Cipollari e non solo a Belve.