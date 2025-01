Ha inizio il trono di Tina Cipollari a Uomini e donne con i primi corteggiatori. Ne sono scesi tre e tra loro ce n’è uno che alcuni mesi fa è già stato nel programma per corteggiare Gemma Galgani. Vediamo com’è andata e com’è stata questa esperienza per l’opinionista.

Per Tina Cipollari scende un ex corteggiatore di Gemma Galgani

Oggi a Uomini e donne è iniziata una nuova puntata che ha vsto una grande novità e cioè Tina Cipollari in veste di tronista. L’opinionista tempo fa aveva fatto un appello dicendo che cercava un compagno e ha fatto anche una lista di ciò che cercava in un uomo. In pratica lei è alla ricerca di cose molto materiali, quindi un uomo ricco e generoso per riassumere.

LEGGI ANCHE: Il debutto ad Avanti un altro di Flavia Vento

La puntata è iniziata con l’arrivo di un trono molto particolare per Tina e anche il tappeto rosso. Per lei sono scesi (uno alla volta) tre uomini, molto diversi tra loro. I primi due non hanno colpito molto la Cipollari. Il primo ha parlato di valori astratti e non cose materiali. Il secondo un po’ meglio, ma comunque non ha dato dimostrazioni di ricchezza e generosità. Il terzo invece l’ha molto colpita sin dalla presentazione, infatti ha una Porsche, molti averi e soldi. Inoltre ha portato alcuni regali a Tina, tra cui un bracciale con i diamanti.

Tina si siede sul suo nuovo trono #uominiedonne pic.twitter.com/ss4VkdOf7l — Tina Cipollari out of context (@tina_ooc) January 29, 2025

Tra questi tre corteggiatori, due sono volti già visti. Ma in particolare il secondo che è sceso il pubblico lo ricorda molto bene poiché è stato a Uomini e donne di recente, alcuni mesi fa. Il suo nome è Riccardo e tempo fa era sceso per corteggiare Gemma Galgani.

Comunque alla fine di questo primo incontro, Tina Cipollari ha scelto di tenere solo il terzo corteggiatore, Cosimo. L’uomo ha dimostrato di essere molto materiale, ha illustrato tutti i suoi averi e anche i regali sono stati decisamente apprezzati. La Cipollari ha chiuso un occhio sull’età, poiché lei avrebbe voluto un coetaneo o più grande, mentre lui ha 47 anni. Gli altri sono tornati a casa.