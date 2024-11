Tiziano Ferro ed Elodie si preparano all’uscita del loro primo singolo insieme: la canzone si chiama Feeling e manca davvero poco al suo rilascio.

La nuova canzone di Tiziano Ferro ed Elodie

Non è uno scherzo: Tiziano Ferro ed Elodie hanno collaborato alla loro prima canzone insieme! I rumors circolati nelle scorse settimane sono stati confermati dai diretti interessati nelle ultime ore.

Come ricorderete, infatti, erano uscite voci di una possibile collaborazione tra le due star della musica italiana in seguito alla pubblicazione di alcune foto che li ritraevano in studio.

Quest’oggi Ferro ed Elodie hanno annunciato l’uscita di questo singolo, dal titolo Feeling, con un post sui social, in cui non viene rivelato molto altro, se non la data in cui le varie piattaforme streaming avranno a disposizione il brano.

La canzone uscirà questo venerdì 8 novembre, come sempre allo scoccare della mezzanotte. Ma sappiamo qualcos’altro del singolo realizzato da Tiziano Ferro ed Elodie?

Al momento dal comunicato stampa sono emersi alcuni dettagli, oltre alla copertina del pezzo svelata sui social, che potete vedere qui sopra. Pare, infatti, che Feeling, prodotto da Golden Years, riporterà un sound R&B, genere caro all’artista di Latina.

“Questo brano esplora la psicologia umana. Il feeling è quella scintilla istintiva che ci guida. La canzone rappresenta una sorta di esplorazione profonda di una situazione complessa.“

Così ha spiegato Tiziano Ferro parlando del brano, come riporta l’Ansa, e anche Elodie, ovviamente, ha parlato della canzone. L’ex allieva di Amici ha aggiunto:

“Racconta di fragilità che ci danno tridimensionalità, che danno forza se le accogli.“

Mentre la cantante di Black Nirvana si prepara all’Elodie The Stadium Show, con una data a San Siro il prossimo 8 giugno e una al Maradona di Napoli il 12 giugno, Ferro torna con prepotenza sulla scena con questo atteso duetto.