Bella notizia per Nicholas Borgogni! L’ex ballerino della scuola di Amici di Maria De Filippi è uno dei ballerini scelti nel corpo di ballo del tour di Laura Pausini, che ha preso il via il 4 novembre da Londra! Qui ritroverà anche l’ex compagno del talent show, Kumo.

Nicholas Borgogni in tour con Laura Pausini

Mentre si è tutti impegnati ad aggiornarsi sulle dinamiche del Grande Fratello e su quanto accaduto ieri a La Talpa, dal web scorge una notizia che farà felici tantissimi fan di Nicholas Borgogni. Ricordate l’ex allievo di Amici 23? Lo scorso anno è stato tra gli allievi più discussi e spesso ha ricevuto delle critiche da parte della maestra Alessandra Celentano.

Terminata l’avventura nel talent show, Nicholas Borgogni però non si è fermato e ha continuato a studiare danza. Ha svolto uno stage in America (con lui era presente anche l’ex compagno di Amici, Dustin) e ora che è tornato in Italia c’è una nuova bella notizia. Annuncio che Nicholas ha voluto condividere con i suoi fan sulle varie piattaforme social. Mai avrebbe immaginato un anno fa di poter realizzare un qualcosa di simile. Eppure è successo!

“Mondo, sii gentile con me. Parto in tour con Laura Pausini. Per favore, grazie”, ha scritto Nicholas Borgogni in un TikTok delle scorse ore, dove lo vediamo euforico e incredulo per questa news così importante per lui.

Quanto scritto dal ballerino è circolato piuttosto velocemente sul web, tanto che in tantissimi si sono congratulati con lui e hanno voluto esprimergli tutta la loro gioia per questo momento così importante per la sua carriera.

Nicholas Borgogni non sarà però l’unico ex di Amici che ritroveremo sul palco con Laura Pausini! Accanto a lui presente anche Kumo, che proprio sui social network non molto tempo fa ha reso nota la notizia.