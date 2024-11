La puntata del 3 novembre di Amici 24 non è andata benissimo per Nicolò che poi si è sfogato in lacrime con Anna Pettinelli

La puntata del 3 novembre di Amici non è stata semplice per Nicolò che è finito al penultimo posto in classifica di inediti. Inoltre Rudy Zerbi gli ha dato dei voti bassi sulla sua interpretazione dei brani e la presenza scenica. Questo ha portato l’allievo della Pettinelli a pensare di lasciare la scuola.

Le lacrime di Nicolò dopo la puntata e il pensiero di lasciare Amici

Ieri pomeriggio, domenica 3 novembre, è andata in onda una nuova puntata di Amici 24. I cantanti hanno affrontato una gara inediti e ne è venuta fuori come sempre una classifica. Nicolò, allievo di Anna Pettinelli, per la prima volta ha rischiato di finire in sfida. Infatti, dopo puntate su puntate in cui arrivava sempre primo, ieri è arrivato penultimo. E capiamo che non è il massimo quando si parla di una gara sugli inediti.

Come se non bastasse, nel daytime di oggi Rudy Zerbi ha stilato una classifica dei cantanti dando dei voti su interpretazione, scrittura e presenza scenica. Lui ha preso rispettivamente 4, 6 e 4 finendo all’ultimo posto di questa classifica del professore. Ciò lo ha buttato ancora più giù di morale.

Ecco che quindi Nicolò ha chiesto di parlare con la sua insegnante perché davvero molto demoralizzato e avendo bisogno di aprirsi. Il cantante, in lacrime, ha detto: “In questo ultimi giorni sento…come se non so se questo è il mio posto. Forse non sono abbastanza pronto. Gli altri magari hanno un bagaglio di scrittura maggiore rispetto al mio. Magari hanno una personalità che io ancora non ho trovato. Quindi è come se non mi sentissi pronto rispetto agli altri. Non vorrei buttare tutto quanto”.

Il pensiero di lasciare la scuola di Amici è passato per la testa di Nicolò, ma Anna Pettinelli è riuscita a tranquillizzarlo. Lui ha spiegato che, avendo sempre fatto sport, è sua abitudine paragonarsi agli altri. La sua insegnante gli ha fatto capire che deve avere fiducia perché è sempre arrivato primo. Non lo è stato nell’ultima gara perché si è anche esibito sotto il suo potenziale.