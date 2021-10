1 Tiziano Ferro da bambino

Senza dubbio Tiziano Ferro è uno degli artisti italiani più seguiti e amati al mondo, e numerosi sono stati successi e i traguardi raggiunti dal cantante di Latina nel corso della sua carriera. Come sappiamo attualmente Tiziano sta lavorando al suo prossimo album, che con ogni probabilità verrà rilasciato nel corso del nuovo anno. Tuttavia, come i fan più fedeli sanno, lo scorso giugno Ferro ha festeggiato i suoi 20 anni di carriera, e nei prossimi giorni dunque potrebbero arrivare delle grosse novità. Il cantante infatti ha annunciato che a partire da lunedì 18 ottobre inizierà una nuova era, fatta di sorprese, ricordi e tante emozioni.

Per l’occasione così Tiziano Ferro poche ore ha fa condiviso sui social una foto di quando era bambino. Nel post l’artista di Latina svela anche cosa ricorda di quel particolare momento, e le sue parole naturalmente hanno emozionato il web. Queste le sue dichiarazioni:

“Di quel giorno ricordo: A) Due mamme che – prima della gara di velocità – dissero ad alta voce indicandomi: “Guarda il ciccione poverello, con quelle gambe a “X”. B) Lo sprint senza neanche esitare. C) Le stesse mamme infastidite dal risultato finale e a voce alta perché le potessi sentire: “Hai capito il cicciotto cicciabomba?!?”. D) Che sono arrivato primo. A 41 anni: sempre con le gambe a X, col passo da disagiato, a festeggiare le medaglie mie e degli altri. Lunedì inizierà una nuova celebrazione. In nome di alcuni dei nostri più bei ricordi”.

