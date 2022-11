Gossip

Niccolo Maggesi | 9 Novembre 2022

“Un matrimonio triste, di convenienza, tra due persone che si usano a vicenda”, così Simona Calderone, che afferma di essere la vera compagna di Francesco Mango, derubrica le nozze di questi con la cantante Viola Valentino, di trentaquattro anni più grande di lui.

Sono almeno due anni che Simona, a cominciare dagli studi di Pomeriggio Cinque e Domenica Live, grida al pubblico di avere una relazione con Francesco. Il giovane promoter è entrato nella sua vita più di tre anni fa, e nonostante già da tempo fosse legato a Viola Valentino lui e Simona sarebbero rimasti insieme – dice lei – con l’incredibile complicità della cantante stessa.

Nelle ultime settimane però il rapporto di Simona e Francesco – quale che sia – è stato stravolto dalle nozze di Mango con la Valentino. La coppia ha raccontato di essersi unita civilmente a fine ottobre, prima a Italia Sì e poi a Pomeriggio Cinque. E sono state proprio le ultime apparizioni TV del presunto amante a far uscire dai gangheri il medico romano.

L’intervista che segue è stata rilasciata con tanto di registrazione a Novella 2000 da Simona Calderone, la quale ci ha dato una versione a dir poco sconcertante di cosa si nasconderebbe dietro il matrimonio di Viola Valentino e il suo Francesco Mango. Riesce difficile credere a questa verità, perché la Valentino è conosciuta per essere una donna rispettabile e sincera, come gli altri protagonisti della stessa storia.

Restano quindi parecchi dubbi intorno ai fatti così come esposti dalla dottoressa Calderone, a cui in ogni caso bisognava dare l’opportunità di esprimersi.

Queste pagine sono comunque apertissime a un’eventuale replica di Viola Valentino, da noi sempre considerata grande artista, o di Francesco Mango.

Intervista a Simona Calderone: ‘Non chiamatemi amante’

Simona, ci chiarisca meglio i suoi rapporti con Francesco e come ha preso la notizia del matrimonio con Viola.

“Sono stata con Francesco per tre anni e mezzo, fino praticamente ad adesso. La nostra storia è proseguita anche dopo le mie apparizioni in TV, dov’ero andata per chiedergli di chiudere, o con me o con Viola. Invece ci siamo visti spessissimo, lui veniva a casa mia a Roma per settimane, anche un mese intero. Però non sapevo assolutamente che stesse organizzando il matrimonio, l’ho scoperto a cose fatte”.

Come lo ha saputo?

“Il giorno prima che andasse da Liorni Francesco mi aveva detto che sarebbe apparso in TV per parlare di bullismo e che avrebbe ringraziato anche me per l’aiuto personale che gli ho dato per i suoi problemi di salute. Invece quando riesco a vedere la trasmissione scopro che annuncia le nozze. Si può immaginare come ci sono rimasta, visto che il giorno prima ancora diceva di amarmi alla follia… Quando mi ha chiamato per parlarne, di fronte a me che gli chiedevo perché mi avesse tenuto all’oscuro di una cosa del genere, non ha saputo essere chiaro. Diceva che avremmo dovuto vederci, parlarne faccia a faccia, ma io non ho più voluto saperne”.

Uno degli aspetti più incredibili del suo racconto è che Viola Valentino sarebbe sempre stata al corrente della sua relazione con Francesco.

“Viola sapeva perfettamente tutto, Francesco diceva di amarmi tranquillamente anche di fronte a lei. A maggio sono addirittura venuti a Roma perché Viola voleva vedermi, così abbiamo passato una settimana sempre insieme, tra colazioni, pranzi e cene, io lei e Francesco. È stata una situazione paradossale”.

Ma sia franca: il suo rapporto con Francesco era una vera relazione sentimentale, con tanto di contatti fisici?

“Io per Francesco sono stata una compagna vera e propria, anche fisicamente. E non chiamatemi amante, perché io e lui uscivamo insieme alla luce del sole. Per questo ora mi contattano persone che mi conoscono da una vita e che conoscevano anche lui: avendoci sempre visti insieme condividono la mia indignazione per il matrimonio di Francesco con Viola”.

‘Viola Valentino? Ancora innamorata di Riccardo Fogli‘

Perché, se come dice Francesco l’amava tanto, ha preferito sposare la Valentino?

“Francesco mi ha sempre detto che in Viola vede una seconda mamma. Lui aveva un rapporto morboso con sua madre, e in Viola ha ritrovato lei. Per il resto la loro è un’unione di convenienza: Francesco non l’ha mai voluta lasciare perché mi diceva che in tanti anni aveva investito molto nel loro rapporto, messo su progetti anche lavorativi grazie a Viola. Tra i due non c’è vero amore, si vorranno pure bene ma amore no!”.

Resta comunque difficile credere che lei, Simona, abbia digerito per più di tre anni una situazione del genere. Cosa la tratteneva accanto a Francesco?

“Io ero innamorata di Francesco, moltissimo. All’inizio lui si presenta come un vero principe azzurro, poi però capisci che è Dottor Jekyll e Mister Hyde. È un manipolatore, ci sa fare, punta sul suscitare compassione dicendo che ha bisogno di aiuto, che vuole che gli stai vicino, ma in realtà ha una doppia faccia. Sia con me che con Viola ha sempre fatto il doppio gioco”.

Dunque lei e la Valentino sareste “vittime dello stesso uomo”?

“Non lo so, perché Viola ha sempre saputo tutto. Forse a lei importa di avere un giovanotto vicino per farlo vedere a Riccardo Fogli. Viola è ancora innamorata di Riccardo, non certo di Francesco del quale, almeno a me, diceva peste e corna”.

Quand’è stata l’ultima volta che ha sentito Francesco?

“L’ultima volta ci siamo sentiti il 2 novembre, il giorno in cui era ospite a Pomeriggio Cinque e hanno fatto vedere il matrimonio. Anche se l’ho bloccato dappertutto Francesco riesce a controllarmi sui social e a contattarmi dal telefono di Viola. Si è arrabbiato che io avessi postato un video di Domenica Live in cui gli dicevo che doveva scegliere se stare con me o con lei. Un video di due anni fa, eppure quanto attuale…”