Tom Hanks va su tutte le furie

Sono anni che Tom Hanks si conferma essere come uno degli attori più amati e seguiti al mondo. Il Premio Oscar ha infatti preso parte ad alcuni grandi capolavori del cinema, e proprio in questi giorni ritorna sul grande schermo con Elvis. La pellicola, alla cui colonna sonora partecipano anche i Maneskin, narra la vita di Elvis Presley e ci mostra il suo complicato rapporto col manager Colonnello Tom Parker, interpretato proprio da Hanks. Ma non solo. Tom infatti ha anche preso parte al nuovo live action Disney Pinocchio, che debutterà il prossimo 8 settembre sulla piattaforma streaming Disney+. All’interno del film l’attore veste i panni di Geppetto, e senza dubbio anche in questa occasione non deluderà le aspettative.

In queste ore però è accaduto qualcosa che non è passato inosservato, che sta già facendo discutere il web. Hanks è stato infatti beccato da alcuni paparazzi e da diversi fan a New York mentre usciva da un ristorante insieme alla moglie Rita Wilson. Tuttavia alla vista della coppia le persone presenti sono letteralmente impazzite, e hanno accerchiato i due con la speranza di ottenere una foto ricordo.

A un tratto però qualcuno ha fatto accidentalmente inciampare Rita Wilson, e a quel punto Tom Hanks è andato su tutte le furie. L’attore Premio Oscar ha così litigato con le persone presenti e palesemente innervosito ha urlato: “Andate a fanc**o”. Il video del momento in queste ore ha così fatto il giro del web, e gli utenti si sono letteralmente divisi.

Tom Hanks momentarily, and understandably, loses his nice guy persona as over eager fans practically knock over his wife Rita Wilson. pic.twitter.com/vS2xfCqOIO — Mike Sington (@MikeSington) June 16, 2022

Alcuni infatti non hanno trovato corretto il comportamento di Hanks. Tuttavia la maggior parte delle persone hanno preso le difese dell’attore, facendo notare come inizialmente la coppia fosse felice di vedere i fan che li attendevano. Solo dopo l’incidente con Rita Wilson Tom ha perso giustamente la calma, avendo visto sua moglie in difficoltà.

