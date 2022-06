1 Il bacio pubblico tra Vito Coppola e Arisa

Arisa e Vito Coppola stanno insieme? Questa è una domanda alla quale nessuno sa dare una risposta certa. Sembrava di no, ma un articolo della rivista Vero, come riporta anche Fanpage, ha riacceso le speranze nei fan. Qui, infatti, vediamo i due ex protagonisti di Ballando con le stelle, mentre passeggiano per i Navigli di Milano mano nella mano. A un certo punto, poi, si scambiano un bacio. Si legge:

Arisa ha ritrovato l’amore, lo tiene stretto e questa volta non vuole farselo sfuggire. Tra i due sono quasi sempre scintille, ma un bacio appassionato rimette tutte le cose al posto giusto. […] Lontani dai riflettori, in jeans e scarpe sportive, i due piccioncini fanno una passeggiata mano nella mano lungo i Navigli milanesi. Si baciano e si abbracciano, non curandosi dell’obiettivo che li rincorre. Questa volta lei sembra proprio non volersi far sfuggire la felicità ritrovata.

Tuttavia, però, le cose non sarebbero come sembrano. La fotografia del bacio è stata postata anche da una fanpage dei due. Questa è stata ripresa dall’influencer Deianira Marzano, la quale ha messo in evidenza un commento lasciato dalla cantante stessa. L’account scrive: “Che bello vedervi di nuovo mano nella mano“, mentre l’artista avrebbe risposto: “È una foto vecchia“. Purtroppo i commenti sono stati disabilitati sotto questo post e non possiamo più vederne nemmeno uno.

La risposta di Arisa alla foto del bacio in pubblico

Tra Arisa e Vito Coppola ci sono stati, nei mesi, rumor di vari tira e molla. Si diceva addirittura che stessero pensando di comprare casa insieme. Una seguente indiscrezione, però, aveva decretato la fine della loro tanto chiacchierata storia. Sembra, quindi, che i due siano ancora oggi divisi, considerando il commento lasciato dalla cantante sotto al post di cui abbiamo parlato poc’anzi.

