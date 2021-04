1 Tommaso balla sui pattini

Un’altra puntata del Serale di Amici ha avuto inizio e abbiamo anche scoperto il primo eliminato della prima manche. A sfidarsi Sangiovanni, Enula e Tommaso. La squadra perdente, infatti, questa volta è stata quella formata dal team Rudy Zerbi e Alessandra Celentano. Quest’ultima, perciò, ha deciso di far esibire Tommaso sui pattini a rotelle. Una sorta di ritorno alle origini per l’allievo. Lui, infatti, ha cominciato praticando questo sport. Il ballo, come ben sappiamo, è arrivato più tardi. Studia questa disciplina da solo tre anni.

Qui sotto, quindi, possiamo vedere un estratto della sua esibizione sulle note di Skyfall di Adele. L’utente in questione, inoltre, ha talmente apprezzato la performance da essersi lamentato di una cosa. Critica, infatti la regia di non aver inquadrato abbastanza il danzatore, ma tutte le reazioni delle persone intorno a lui.

#amici20

Stupendo Tommaso… Ma voi contate quanti secondi di esibizione abbiamo visto…mancava la signora della pulizie e poi hanno inquadrato chiunque mentre lui ballava. Era stupendo, avrei voluto godermela!! pic.twitter.com/TCPhCaNk4a — Bercy (@Bercy50731299) April 3, 2021

Questo, però, non è l’unico commento da parte del web per quanto riguarda il ballo sui pattini di Tommaso. Lo studente di Amici, infatti, è stato apprezzato da tantissime persone. Qui sotto, per esempio, un altro utente lo ha classificato, per parere personale, il vincitore di questa edizione.

Non ci resta, perciò, che attendere di vedere cosa accadrà nel proseguo della serata. Continuate a seguirci per tante altre news.