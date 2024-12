Secondo quanto riportato da due gieffini sembrerebbe che Tommaso Franchi stia nascondendo un segreto: “È una questione delicata”, hanno detto coloro che ne parlavano.

Il segreto di Tommaso Franchi

Sembra che nella Casa del Grande Fratello ci siano molti più segreti di quel che pensiamo. E mentre Zeudi Di Palma ha confidato il perché del bacio con Alfonso D’Apice e la ship con la modella brasiliana sembra aver raggiunto livelli internazionali, ora si parla anche di Tommaso Franchi. Ma a che proposito?

LEGGI ANCHE: Scamacca, ex di Angela Nasti, chiede alla fidanzata storica di sposarlo! Chiara Nasti al veleno: “Cornuta”

Mentre lui pare aver ammesso l’intenzione di lasciare il reality show così come altri gieffini, Tommaso Franchi pare stia nascondendo qualcosa da giorni. Pare che si faccia riferimento a delle cose private di cui tanti concorrenti fanno riferimento. Da prendere con le pinze ovviamente, ma pare che l’idraulico avrebbe indotto Mariavittoria Minghetti a non chiudere del tutto con lui.

A riguardo pare che sia tornato anche Alfonso D’Apice in chiacchiera con Javier Martinez. Dopo aver posato per il servizio natalizio del settimanale Chi, Mariavittoria gli avrebbe rivelato qualcosa su Tommaso Franchi, aggiungendo che per tale ragione deve “portare avanti la relazione”.

Come possiamo vedere dal video, durante la chiacchierata tra Alfonso e Javier, il napoletano a bassa voce ha detto di aver visto Jessica Morlacchi spingere per fare in modo da fare restare la ragazza insieme a Tommaso Franchi. Ma che l’intento della cantante sarebbe quello di proteggere l’idraulico: “Tu sai di quella cosa? Io non mi permetto di rivelare nulla“.

Javier Martinez a quel punto ha confessato di esserne a conoscenza e di essere stato proprio lui a parlargliene per primo. Pare che, stando a quanto detto dall’argentino, questa confidenza gliel’avrebbe detta tempo fa anche lui. Però non ne ha mai parlato: “Fai bene a non parlarne, è una questione di tatto e rispetto“.

Alfonso D’Apice ha detto ancora bisbigliando: “No a me no, me l’ha detto lei. Però quando mi diceva ‘mi sento obbligata a stare con lui e rimanere in questa relazione’, uno dei motivi principali era proprio questa cosa”. Poco dopo su Tommaso Franchi ha aggiunto ancora: “Quando siamo usciti a fare le foto, poi siamo tornati e mi ha detto tutto, ci siamo capiti no?”.

Javier ha spiegato che non si tratterebbe di un buon motivo per restare in questa relazione: “Vabbè però se lei ci sta per questo… perché continua?”. Alfonso D’Apice riguardo alla situazione tra Tommaso Franchi e Mariavittoria Minghetti, si è detto d’accordo: “Infatti io le ho detto che se lo fa per questa ragione non è onesta con lui e con sé stessa“.

Ma di cosa si tratterà? Al momento non ci è dato saperlo. Vedremo se in puntata o in altre occasioni verrà fuori questo segreto su Tommaso Franchi!