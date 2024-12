A sorpresa Gianluca Scamacca, che recentemente ha avuto un flirt con Angela Nasti, è tornato con la sua fidanzata storica chiedendole di sposarlo. Sui social l’ex cognata Chiara Nasti avrebbe indirizzato una frecciata: “Cornuta”

Scamacca torna con l’ex e le chiede di sposarlo!

Un nuovo gossip sta riempiendo le pagine dei giornali. L’attaccante Gianluca Scamacca dopo aver chiuso la relazione estiva con Angela Nasti, è ritornato tra le braccia della sua storica fidanzata Flamina Appolloni. E c’è un’altra novità! Pare infatti che l’attaccante dell’Atalanta abbia anche chiesto la mano della ragazza, con una romantica proposta di matrimonio alle porte di Castel Sant’Angelo.

A sorpresa Gianluca Scamacca su Instagram ha pubblicato una foto in cui per l’appunto annunciava le nozze. Nello scatto si è mostrato in ginocchio davanti alla sua storica dolce metà, mentre le consegnava l’anello che ha suggellato così tale promessa: «È te che ho sempre voluto .. ora e per sempre!!». Una frase molto romantica che in ogni caso mette a tacere i vari gossip che si sono rincorsi negli ultimi tempi sul calciatore.

Solo fino a poco tempo fa Gianluca Scamacca era fidanzato con Angela Nasti, ex tronista di Uomini e Donne nonché sorella di Chiara Nasti. I due si erano conosciuti prima dell’estate, quando lui era ancora impegnato con Flaminia Appolloni. Poi la rottura che sembrava essere decisiva.

Della relazione tra Angela Nasti e Gianluca Scamacca se n’è parlato davvero tanto, anche perché avevano deciso di suggellare la relazione con un tatuaggio di coppia. Questo sembrava dunque sancire un legame importante. Il tutto però si sarebbe incrinato da portare alla fine della relazione.

La reazione di Chiara Nasti

C’è da dire che in ogni caso le foto della coppia alla cena di Natale dell’Atalanta, ufficializzando così il ritorno di fiamma, si sono diffuse rapidamente. Non sembrano essere sfuggite agli occhi di Chiara Nasti, che avrebbe commentato l’accaduto.

«Ca*** ridi che sei cornuta? Ci piace, state bene», ha scritto piccata l’influencer napoletana nelle sue storie del suo account Instagram. Qualcuno pensa che si sia per l’appunto riferita ai presunti tradimenti di Gianluca Scamacca ai danni della futura ex moglie prima della loro riappacificazione, di cui Fabrizio Corona aveva parlato sul suo sito Dillinger.

Nonostante dunque per la maggiore il ritorno di fiamma avrebbe ottenuto consensi positivi da tantissimi utenti, c’è chi come Chiara Nasti invece potrebbe non aver gradito. E Angela Nasti? Ancora non si è esposta sull’argomento. Cosa succederà?