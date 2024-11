Stamattina durante una conversazione in giardino, Tommaso ha spifferato a Shaila Gatta che Maria Vittoria e le altre ragazza sparlano di lei: “È un continuo tutto il giorno. È una cosa indecente”.

Tommaso Franchi spiffera tutto a Shaila Gatta

Shaila Gatta e Lorenzo Spolverato si isolano davvero dal resto del gruppo o questo allontanamento dipende dagli altri concorrenti? In Casa ormai non si parla d’altro. Da quando lunedì i due gieffini hanno fatto ritorno dopo la trasferta in Spagna e rivelato a tutti di essere una coppia, non mancano critiche.

Javier Martinez ed Helena Prestes ne sono rimasti feriti. Entrambi avevano manifestato i propri sentimenti rispettivamente nei confronti di Shaila Gatta e Lorenzo Spolverato. Ma non sono stati gli unici a restare scottati da questa storia, seppur in modo differente. L’accaduto ha scatenato infatti un effetto boomerang anche sugli altri inquilini della Casa. E non sono mancate critiche e considerazioni da parte loro, alcune anche molto pungenti per il modo di fare della coppia.

Nonostante ieri sera Luca Giglioli ha ammesso di esserci rimasto male perché non hanno preso parte al gioco, dall’altra parte si è detto un po’ più aperto al dialogo e alla comprensione, anche se il suo discorso sta facendo discutere. Così come ha suscitato una polemica anche quanto detto da Tommaso Franchi.

Il senese ha spifferato a Shaila Gatta che in Casa tutti parlano di loro e ha tirato in ballo anche il nome di Maria Vittoria Minghetti (di cui sembra esserne incuriosito):

“Occhio Shaila, ci sono delle persone qui dentro che dalla mattina alla sera parlano di te e non hanno niente da fare. Maschi o femmine? No, femmine… quel gruppo di Maria Vittoria. Fanno solo quello. Battute su di te, cose su di te, è una cosa indecente”, ha detto Tommaso in chiacchiera con Shaila Gatta.

La ballerina sembra aver apprezzato il gesto del Franchi, che le ha confidato quanto succede in Casa alle sue spalle e, molto probabilmente, ora farà più attenzione. In ogni caso però questa mossa di Tommaso a favore di Shaila Gatta ha anche scaturito dei commenti negativi da parte di alcuni utenti, che pensano si sia comportato male ad andare a fare il cosiddetto “riportino”.