Shaila e Lorenzo a luci rosse al Grande Fratello! Durante il festeggiamenti della notte di Halloween, la neo coppia si è lasciata andare ad alcune effusioni, con la regia del GF costretta nuovamente a una censura!

Shaila e Lorenzo censurati dal GF

Il comportamento di Shaila e Lorenzo nella Casa del Grande Fratello sta suscitando diverse critiche sul web… e tra i loro compagni. Molti concorrenti sembrano essere contrariati dal troppo trasporto manifestato dai due, che non sembrano proprio riuscire a contenersi. Il diverse occasioni, infatti, la neo coppia è stata pizzicata dalle telecamere a scambiarsi delle effusioni.

E ieri sera, durante i festeggiamenti di Halloween, Shaila e Lorenzo in più occasioni si sono lasciati andare a baci appassionati ed effusioni. A un certo punto i due si sono appartati vicino alla Porta Rossa e non sono riusciti a trattenersi. Come mostrato dalle immagini i due hanno iniziato da prima a stuzzicarsi, per poi dare il via a un momento piuttosto intenso, inizialmente ripreso dalle telecamere.

La scena però improvvisamente è stata censurata dalla regia del Grande Fratello, che ha preferito spostare l’attenzione su altro. Diversi utenti hanno però ripreso comunque il momento dalla diretta h24 presente su Mediaset Extra e l’hanno condiviso sui social così come si è verificato.

Questi hanno superato proprio il limite della decenza e non si tratta di essere bigotti. La passione non è questa. Questa è teatralità e viscidume.

Mi vergogno io per le loro famiglie costrette a vedere questo squallore.

Che imbarazzo. #grandefratello pic.twitter.com/76F0gEEw3I — ɛƙım (@feelslikehome22) November 1, 2024

Come già detto sia dentro che fuori dalla Casa più spiata d’Italia questo atteggiamento di Shaila e Lorenzo non sembra essere troppo gradito. Se c’è chi ne prende le difese, altri pensano che i due debbano si conoscersi e mostrarsi affetto, ma sarebbe il caso di mantenere un certo aplomb e non mancare di tatto. Insomma un argomento che spacca in due il pubblico.

Forse seppur adulti, alcuni inquilini si sentono un po’ a disagio a doversi trovare a che fare con momenti così focosi tra Shaila e Lorenzo. Vedremo cosa accadrà e se lunedì in puntata ci saranno nuovi sviluppi.