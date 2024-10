Nella Casa del Grande Fratello alcuni inquilini si sono detti contrari e piuttosto critici a causa di alcuni comportamenti di Shaila e Lorenzo: “Stanno facendo il panico. È vomitevole, un po’ di tatto”

Shaila e Lorenzo, gieffini contrariati dai loro comportamenti

Serata aperitivo al Grande Fratello come ogni mercoledì che si rispetti. Dopo la cena i concorrenti hanno ballato in giardino e Shaila Gatta e Lorenzo Spolverato sono sembrati talmente tanto coinvolti, che in alcuni frangenti la regia è stata costretta alla censura.

Alcuni inquilini che si trovavano in Casa hanno notato alcune scene dalla vetrata e sono parsi piuttosto critici per il comportamento di Shaila Gatta e Lorenzo Spolverato. Secondo alcuni infatti dovrebbero contenersi un po’ e non essere così, anche per rispetto di Javier Martinez ed Helena Prestes e quanto accaduto nel corso dell’ultima puntata del Grande Fratello.

“Già fuori c’è una scena di quelle… inutile. No, non lo so, sarò sbagliato io e sarò all’antica”, ha affermato Enzo Paolo Turchi. Maria Vittoria Minghetti di tutta risposta ha aggiunto: “No, stavamo dicendo proprio questo”, in riferimento alla chiacchierata tra lei e Jessica Morlacchi.

“Mi sembra un po’ troppo”, ha proseguito ancora Enzo Paolo Turchi alzando il tono della voce. In seguito sentiamo anche che Jessica Morlacchi è molto infastidita dall’atteggiamento di Shaila Gatta e Lorenzo Spolverato: “Davanti ha Javi stanno facendo il panico”. Luca Calvani seduto lì ha domandato cosa stesse succedendo, per poi girarsi anche lui a dare una sbirciata.

Le critiche alla coppia

La conversazione è è proseguita in Casa. “Gliel’avevo detto io però, davanti a Helena e Javier di cercare di evitare”, ha ammesso Amanda Lecciso. Jessica Morlacchi invece ha proseguito: “Certe slinguate che non hai idea…”. In sottofondo si sente la voce di Maria Vittoria Minghetti che fa sapere come la scena che si sono trovati a vedere proceda da circa un’ora.

Luca Calvani, voce fuori dal coro, ha però puntualizzato che possono fare quello che gli pare. Sia Amanda Lecciso che Jessica Morlacchi credono serva però un pochino di tatto. “È vomitevole, veramente”, ha continuato l’ex cantante dei Gazosa. “A me non è mai successa una roba del genere”.

Sempre Jessica Morlacchi ha fatto notare che “Javier sta sotto a un treno, un po’ di tatto”. Luca Calvani stavolta si è detto d’accordo del fatto che Lorenzo Spolverato e Shaila Gatta potrebbero trattenersi, ma di cambiare argomento perché stufo di parlare sempre di questa situazione.

Anche in casa iniziano a sentire il ribrezzo guardando gli Shacosi



EnzoPaolo: fuori c'è una scena, inutile, mi sembra un pò troppo

Jessica: è vomitevole, poi d'avanti a javier, senza tatto

Calvani: sono d'accordo anch'io#grandefratello pic.twitter.com/TCyRsxQrr0 — mullon3 (@mullon34) October 30, 2024

Mentre quindi Luca Calvani ha chiesto di voltare pagina e lasciarli perdere, gli altri sono sembrati molto più seccati. Gli atteggiamenti di Shaila Gatta e Lorenzo Spolverato dunque non sembrano trovare tutti d’accordo. Probabilmente anche questo potrebbe essere motivo di dibattito in puntata, tra chi li sostiene e chi invece è contrariato.