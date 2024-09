Tommaso Marini è un campione di scherma che ha gareggiato anche alle Olimpiadi di Parigi 2024 vincendo la medaglia d’Argento nella gara a squadre. Se però non conoscete altro sul suo conto vi consigliamo di leggere tutto ciò che abbiamo raccolto su età, vita provata e Instagram.

Chi è Tommaso Marini

Tommaso Marini età, altezza e biografia

Tommaso Marini ha origini marchigiane e infatti è nato ad Ancona il 17 aprile 2000, quindi la sua età è di 24 anni. Ma quanto pesa e quanto è alto? Lo schermidore ha un’altezza di 1 metro e 94 centimetri, mentre il peso è di circa 85 chili.

Lo sport che fa è ovviamente la scherma ma in un’intervista con Vanity Fair ha svelato che da bambino gli sarebbe piaciuto fare altri lavori. Sognava di fare lo psicologo e l’attore. Poi i suoi studi e le sue passioni sono completamente cambiate e oggi è un campione del mondo.

Non sembra avere fratelli o sorelle ma i genitori si chiamano Anna e Stefano. La madre e il padre lo hanno sempre sostenuto e accompagnato nella pratica dei vari sport che ha fatto: dal nuoto al karate. Oggi Tommaso Marini dove abita? Non abbiamo una risposta a questa domanda.

Nel 2023 si è sottoposto a un intervento alla spalla e chi ha operato Tommaso Marini? Il tutto è avvenuto presso la Casa di Cura Madre Fortunata Toniolo a Bologna sotto la supervisione del professore Giuseppe Porcellini.

Ora che sappiamo che lavoro fa Tommaso Marini e che sport pratica possiamo scendere più nel dettaglio in merito alla vita privata e alla carriera.

Vita privata

Tommaso Marini ha una fidanzata? In un’intervista risalente al 2022 ha affermato a Il Corriere della Sera di non avere alcun legame: “Per ora non ho modo di impegnarmi in una relazione seria“.

Nel 2024 purtroppo non ci sono tracce di un’ipotetica fidanzata. Forse in futuro rivelerà se è fidanzato oppure no ma per il momento dobbiamo considerarlo single.

Dove seguire Tommaso Marini: Instagram e social

Se credete che Tommaso Marini sia il migliore giocatore di scherma e volete tenere traccia dei suoi ranking, allora vi interesseranno i suoi profili social.

Sicuramente è disponibile un profilo su Instagram e su Twitter, anche se è poco attivo. Non sembra esserci traccia del campione invece su Facebook e Tiktok.

Vediamo adesso chi è il campione del mondo scherma italiano Tommaso Marini per quanto riguarda la sua carriera.

Carriera

Tommaso Marini ha da sempre avuto la passione per la scherma ma cosa ha vinto nel corso degli anni? La sua carriera ha inizio nel 2017 quando vince una medaglia d’Oro nel fioretto a Marsiglia.

Nel 2022 lo troviamo agli Europei di scherma e poi ai Mondiali di Il Cairo, dove ottiene la medaglia d’Argento. Dopo i Giochi Europei nel 2023, sempre nello stesso anno diventa campione del mondo sconfiggendo gli Stati Uniti a Milano.

L’anno seguente partecipa agli Europei di Basilea e poi alle Olimpiadi di Parigi, dove gareggiano anche tantissimi altri atleti come il judoka Manuel Lombardo e molti altri ancora. Il 4 agosto vince la medaglia d’Argento nella gara a squadre. In finale l’Italia batte il Giappone insieme ad Alessio Foconi, Filippo Bianchi e Guillaume Bianchi.

Qui lo schermidore vince la medaglia d’Argento nella gara a squadre. Sempre nel 2024 entra nel cast di Ballando con le stelle.

Tommaso Marini a Ballando con le stelle 2024

Sophia Berto è la ballerina professionista che accompagna Tommaso Marini durante le puntate di Ballando con le stelle 2024.

Entrambi sono sottoposti al severo giudizio della giuria formata da Carolyn Smith, Ivan Zazzaroni, Selvaggia Lucarelli, Fabio Canino e Guillermo Mariotto.

Ma quando comincia e quando finisce Ballando con le stelle 2024? La prima puntata va in onda a partire dal 28 settembre e terminerà entro Natale.

I concorrenti di Ballando con le stelle 2024

Chi partecipa a Ballando con le stelle? Lo schermidore Tommaso Marino è uno dei tanti concorrenti che fanno parte del cast e insieme a lui troveremo anche tanti altri personaggi famosi:

Tommaso Marini, Federica Nargi, Furkan Palali, Anna Lou Castoldi, Massimiliano Ossini, Federica Pellegrini, I Cugini di Campagna, Luca Barbareschi, Bianca Guaccero, Nina Zilli, Alan Friedman, Sonia Bruganelli e Francesco Paolantoni.

I maestri di Ballando con le stelle 2024

Chi sono i ballerini di Ballando con le stelle? I maestri ce la metteranno tutti per portare i propri allievi verso la finale e magari alla vittoria. Ecco chi sono quelli che vedremo gareggiare nel 2024:

Sophia Berto, Luca Favilla, Erica Martinelli, Nikita Perotti, Veera Kinnunen, Angelo Madonia, Rebecca Gabrielli, Alessandra Tripoli, Giada Lini, Carlo Aloia, Anastasia Kuzmina, Giovanni Pernice e Pasquale La Rocca.

Passiamo al percorso, puntata dopo puntata, di Tommaso.

Il percorso di Tommaso a Ballando con le stelle

Tommaso Marini si mette in gioco a Ballando con le stelle dopo i suoi successi nella scherma e il suo percorso va in onda a partire dal 28 settembre 2024.

