Aly Z, ballerina che ha gareggiato in varie competizione in tutto il mondo

Chi è Aly Z

Nome e Cognome: Alice Atzeni

Nome d’arte: Aly Z

Luogo di nascita: Milano

Data di nascita: 8 novembre

Professione: ballerina

Fidanzato: è fidanzata con Mario Rex

Figli: ha due figli

Tatuaggi: non ha tatuaggi visibili

Profilo Instagram: @iam_aly_z

Aly Z età, vero nome e biografia

Il vero nome di Aly Z è Alice Atzeni ma purtroppo non conosciamo la sua data di nascita completa. Sappiamo che è nata l’8 novembre ma non di quale anno, quindi non abbiamo idea della sua età precisa. Così come rimangono sconosciute, al momento, anche peso e altezza.

Sui genitori sappiamo che ha menzionato più volte la madre e il padre sui propri profili social e ha anche una sorella, alla quale ha dedicato un’esibizione nel 2021.

Oggi dove vive? Alice dovrebbe abitare in Emilia-Romagna con il fidanzato e i figli. Da bambina ha vissuto a Genova.

Vita privata

Alcuni dettagli della vita privata riguardano la sua famiglia che è composta dal fidanzato Mario, che di lavoro fa il DJ, e dai due figli. Sappiamo solo che il maschio ha 8 anni e la più piccola ne ha 2 e si chiama Penelope.

La ballerina è fidanzata dal 2020 con il suo attuale compagno ma non sembra che abbiano celebrato il matrimonio.

Dove seguire Aly Z: Instagram e social

Cominciamo con il dire che Aly Z non ha un profilo TikTok e nemmeno uno Twitter.

Una volta chiarito questo punto, possiamo affermare con sicurezza che potete trovarla su Facebook e Instagram. Qui pubblica foto della sua famiglia, del compagno, dei figli e delle sue esibizioni.

Le sue canzoni sono disponibili su Spotify.

Carriera

La passione per la danza la coltiva da quando ha solo 3 anni. I genitori, infatti, le hanno fatto frequentare un’accademia di danza classica a Genova, dove viveva.

Con il tempo si è specializzata nelle danze caraibiche e ha fatto parte del corpo di ballo di Dominican Power con la direzione del maestro Chiquito.

Si esibisce in vari spettacoli, festival e competizioni in giro per il mondo: da Los Angeles a Tokyo e da Sidney a Città del Messico. Nell’aprile del 2025 ha fatto parte della giuria di Musicality World Dance Competition.

Nello stesso anno, inoltre, entra nel cast di Sognando Ballando con le stelle in coppia con Moreno Porcu.

Si occupa della gestione dell’UrbanProject Art Center e del Chambea Dance World Camp. Ricordiamo anche una parentesi musicale nel 2022 che andiamo a esplorare meglio adesso.

Album e canzoni di Aly Z

Oltre alla passione per la danza, Aly Z ha anche l’hobby per la musica e il canto.

Infatti, nel 2022 fa uscire il suo primo singolo intitolato Medicina. Questo può essere ascoltato su tutte le piattaforme come Apple Music, YouTube Music e Spotify.

Nel momento in cui scriviamo non ha rilasciato altre canzoni o album.

Aly Z a Sognando Ballando con le stelle

Grazie alle sue doti come ballerina Aly Z riesce a conquistare un posto nelle puntate serale di Sognando Ballando con le stelle, con la conduzione di Milly Carlucci affiancata dal fedele Paolo Belli.

La concorrente gareggia in coppia con Moreno Porcu e sui social hanno pubblicato varie foto in studio e in sala prove.

I concorrenti di Sognando Ballando con le stelle

La giuria di Sognando Ballando con le stelle, che sarà formata dai volti di sempre, dovrà assegnare i voti alle seguenti coppie di concorrenti:

Aly Z e Moreno Porcu; Chiquito e Anastasia Kuzmina; Eleonora Riccardi e Luca Favilla; Hugo Nordström e Giada Lini; Janiya Mami e Pasquale La Rocca; Mario Cecinati e Veera Kinnunen; Valentina Fiori e Nikita Perotti; Vanessa Lacedonia e Carlo Aloia; Yoyo Flow e Rebecca Gabrielli – ELIMINATI; Yuri Orlando e Alessandra Tripoli.

Proseguiamo con il percorso di Alice…

Il percorso di Aly Z a Sognando Ballando con le stelle

Sognando Ballando con le stelle apre le porte della sue puntate serali del venerdì ad Aly Z in coppia con Moreno Porcu.

Vi terremo aggiornati con tutte le news del caso.

