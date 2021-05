1 Tommaso Stanzani e l’addio alla cagnolina

Tommaso Stanzani nelle ultime ore ha dovuto dire addio alla sua cagnolina alla quale era molto affezionato. Il triste annuncio è avvenuto tramite le sue Stories su Instagram. L’ex ballerino di Amici, infatti, ha pubblicato due immagini. La prima lo ritrae in tre momenti di vita di verse, in particolare quando era bambino e preadolescente. In una lo troviamo sdraiato addormentato sul divano e in un’altra fuori casa sempre in compagnia del fedele compagno.

Al centro, scritto in viola, la frase: “Ciao principessa“. Alla fine, poi, una emoticon triste e due cuori in segno di affetto. Nella Storia successiva, invece, troviamo la dedica completa in cui mostra il suo affetto più sincero e il suo dolore. Qui di seguito, infatti, vi riportiamo le parole:

Sono tanto sensibile e legato agli animali, come avete potuto vedere… Oggi non ho le mie solite good vibes perché questa bellissima principessa non c’è più.

Il saluto di Tommaso

Poco sotto, oltre all’addio per la scomparsa della cagnolina, Tommaso Stanzani ha scritto in caratteri più piccoli un altro messaggio. In questo caso parla con tutti coloro che potrebbero criticarlo e che non vedono gli animali allo stesso livello degli esseri umani: “So che in tanti diranno ‘sono solo animali’ ma per me non è così“.

Nel frattempo, però, nonostante questo duro colpo, il lato positivo della medaglia è che potrà distrarsi un po’ concentrandosi sulla sua carriera. Dopo la partecipazione ad Amici, infatti, il ballerino avrà sicuramente molte porte aperte. Per quanto riguarda, invece, la sua esperienza nel talent ne ha parlato approfonditamente durante un’intervista. Rivediamo le sue dichiarazioni…