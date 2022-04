1 La crisi di Tommaso Stanzani con Zorzi

La relazione tra Tommaso Zorzi e Tommaso Stanzani va a gonfie vele. Questa è iniziata poco dopo che l’influencer è uscito vittorioso dalla Casa del Grande Fratello Vip 5. Da quel momento i due sono diventati inseparabili. Non vuol dire, però, che a volte non capitino dei litigi come in tutte le coppie. Questo è stato il caso anche dell’ex gieffino e del ballerino. Intervistato da Whoopsee, infatti, quest’ultimo ha raccontato di una piccola crisi avuta con il compagno. Ecco le sue parole riportate anche dal sito Blogtivvu:

Di ricordi belli ne ho davvero molti con Tommaso, scontato da dire ma è la verità. In realtà abbiamo pure avuto una crisi, ma semplicemente perché io sono geloso, ma non geloso di cosa fai. Sono una persona che sta molto attenta ai piccoli dettagli. Quindi magari c’è stata una volta in cui mi ha infastidito qualcosa che aveva fatto che per lui non era niente e per me invece era tanto.

Tommaso Stanzani, perciò, ha continuato il suo raccontando riportando in che modo ha reagito in quel momento:

Ho iniziato a prendere le scarpe. Lui che ne ha tante di scarpe, ho iniziato a prenderle una alla volta e a lanciare le scarpe, non addosso, bastava fare disordine perché lui non sopporta il disordine. Ho iniziato a prendere queste scarpe e ho iniziato a lanciarle a caso per la casa in modo molto tranquillo.

Una reazione pacata quella di Tommaso Stanzani ma che sapeva avrebbe dato molto fastidio a Tommaso Zorzi. Si è trattato, però, di una crisi passeggera. Oggi sono felici e proseguono la loro vita insieme. Nel frattempo il ballerino ha recitato all’interno di un cortometraggio candidato ai David di Donatello. Andiamo a vedere tutti i dettagli. Continuate a leggere…