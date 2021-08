1 Tommaso Stanzani nel video di Ermal Meta

Tommaso Stanzani, ex concorrente di Amici e fidanzato di Tommaso Zorzi, si sta costruendo una bella carriera. Dopo la sua uscita dal talent, infatti, non si è più fermato. Il ballerino è potuto entrare nel corpo di ballo di Battiti Live e adesso sarà protagonista all’interno del nuovo video di Ermal Meta. Il titolo del brano è “Stelle cadenti” e alle ore 14:00 è stato rilasciato su YouTube. L’annuncio lo ha dato il cantante stesso sui suoi spazi. Ecco, infatti, cos’ha scritto su Instagram:

Per il video di “Stelle cadenti” ho chiesto ad una stella di interpretare quello che questa canzone gli trasmetteva. Questo è il risultato e ne sono molto felice. Ringrazio di cuore @tommasostanzanii per essersi lasciato attraversare dalla mia musica. Spero che vi piaccia tanto quanto a me.

Nel post, quindi, possiamo vedere Ermal Meta seduto accanto a Tommaso Stanzani in un’immagine in bianco e nero. Se si scorre, inoltre, i fan possono vedere anche un’anteprima del filmato uscito oggi. Anche il danzatore, nelle sue Stories, ha ripubblicato i contenuti creati dal performer in occasione della promozione del brano. Non ci resta, adesso, che goderci il video, che ricordiamo si può trovare su YouTube. Nel mentre non vediamo l’ora di scoprire cosa attenderà il ballerino nel prossimo futuro. Staremo a vedere, sicuramente una lunga lista di successi.

Nel frattempo, inoltre, il giovane si gode la sua relazione con Tommaso Zorzi. Di recente, infatti, quest’ultimo, ha presentato il compagno alla madre. Insieme, però, sono anche stati vittime di uno scherzo davvero poco carino e irrispettoso verso i lavoratori di Just Eat. Rivediamo insieme le loro dichiarazioni. Continuate a leggere…