1 L’abito di Tommaso Zorzi

Da circa un’ora è iniziata la finale del Grande Fratello Vip 5, e le emozioni e la tensione sono alle stelle. A contendersi la vittoria come sappiamo ci sono Tommaso Zorzi, Stefania Orlando, Andrea Zelletta, Pierpaolo Pretelli e Dayane Mello e questa sera finalmente scopriremo chi tra di loro trionferà. Nel mentre a breve scopriremo chi tra l’influencer e l’ex tronista di Uomini e Donne sarà il primo a lasciare il gioco e chi invece proseguirà la corsa per la vittoria.

In attesa di scoprire cosa accadrà, il web si sta focalizzando sugli outfit dei finalisti e degli ex Vipponi. A non passare inosservato è stato anche il bellissimo ed elegantissimo look di Zorzi, che come sempre non ha deluso le aspettative. Ma cosa indossa stasera l’influencer? Scopriamolo insieme.

Come ci svela Manuel Di Gioia, in vista della finale del Grande Fratello Vip 5, Tommaso Zorzi ha scelto un meraviglioso abito firmato Tom Ford, che ha un prezzo da capogiro. Il suo completo infatti costa ben 3300€!

Anche stasera dunque il look di Zorzi ha conquistato cil cuore del pubblico e del web. Per Tommaso intanto c’è già stata una bellissima sorpresa e l’influencer ha avuto modo di incontrare sua madre e sua sorella Gaia. Che sia lui a vincere il reality? Non resta che attendere per scoprirlo.