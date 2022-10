1 L’assenza di Tommaso Zorzi

In queste ultime ore è stato rivelato il sesso del figlio di Aurora Ramazzotti. Lei e Goffredo Cerza hanno fatto una grande festa durante la quale hanno dato il grande annuncio: “Grazie a tutti. Vi amiamo. Avere la mia famiglia sgangherata tutta insieme, guardare i miei fratellini giocare, sentire la complicità con la famiglia di Goffredo, respirare la gioia dei miei amici. Davvero non saprei dirvi un momento della mia vita in cui io sia stata più felice. Una giornata perfetta. Grazie a tutti coloro che hanno contribuito a renderla tale“. Purtroppo, però, qualcuno mancava all’appello. Ovvero Tommaso Zorzi.

Come sappiamo lui e Aurora sono grandi amici da sempre. Quindi in molti si sono chiesti se tra loro ci fosse stato un litigio. Non lo sappiamo con chiarezza, ma la risposta più probabile è che tra i due va tutto bene. Il motivo della sua assenza può essere visto andando a cercare sul profilo Instagram dell’influencer. Al momento, infatti, si trova a Budapest a causa di alcuni impegni lavorativi. Per tale ragione, con ogni probabilità e molto dispiacere, non è stato presente al gender reveal di Aurora.

Tommaso Zorzi, infatti, è in pace con i suoi amici, compreso Francesco Oppini, con il quale aveva litigato in passato. Poche settimane fa era stato avvistato a cena con lui e la compagna:

Gli ‘zorpini’ sono tornati a viversi nel quotidiano. L’influencer e l’opinionista, dopo un periodo di estremo distacco che ha fatto rumoreggiare i migliaia di fan affezionati a loro, sono tornati finalmente a frequentarsi di nuovo. Dopo l’ultimo incontro avvenuto al Palace Hotel a Milano Marittima, ieri hanno cenato insieme in un ristorante di Courmayeur. Insieme con loro c’erano i genitori e la sorella di Zorzi, Gaia, la nuova fidanzata di Oppini, Francesca e il ballerino Tommaso Stanzani compagno di Zorzi. L’armonia tra Tommy e Francesco sono ritornati nel migliore dei modi per godersi ogni singolo momento brindando anche ai loro successi.

