1 Svelato il sesso del figlio di Aurora Ramazzotti

Dopo l’originalissimo annuncio della gravidanza sui social, Aurora Ramazzotti nella giornata di oggi, insieme al fidanzato Goffredo Cerza, ha fatto sapere il sesso del primo figlio in arrivo. Come oramai è di grande uso non solo negli USA ma anche nel resto del mondo, ha radunato parenti e amici per un Gender Reveal Party esclusivo. Presente chiaramente anche Michelle Hunziker ed Eros Ramazzotti che, come vedremo, ha pubblicato la sua reazione a caldo dopo la notizia.

A organizzare l’evento la cara amica di Aurora Ramazzotti, Sara Daniele (figlia dell’indimenticabile Pino Daniele), che ha ringraziato sui social con una storia Instagram dove si abbracciano. Ed è stata proprio Aurora, ma anche Sara, a far sapere a tutti del sesso del nascituro.

Come vediamo dalle foto sottostanti pubblicate da Aurora, il colore azzurro ha invaso il giardino dove è stato organizzato il party. Non è mancata grande commozione da parte della giovane conduttrice e del suo compagno che, increduli, si ritrovano a vivere un sogno, ovvero quello di diventare presto genitori.

A colpire, oltre all’emozione di Aurora Ramazzotti e Goffredo Cerza, scorrendo le immagini, sono anche i sorrisi e la gioia manifestata da Michelle Hunziker ed Eros Ramazzotti, felici di diventare presto nonni di uno splendido bambino.

Anche Michelle Hunziker e Sara Daniele hanno condiviso la notizia dell’arrivo di un piccolo bebè per Aurora e il compagno Goffredo.

Le storie Instagram su Aurora e il suo annuncio

Proprio Michelle Hunziker, come vi abbiamo accennato, ha mostrato la sua reazione dopo l’annuncio: “Io dopo averlo appena saputo… catturata da zia Sara Daniele”.

Storia Instagram di Michelle Hunziker

Novella2000.it e Novella 2000 rinnova i più sinceri auguri ad Aurora Ramazzotti e Goffredo Cerza per l’arrivo del loro primo figlio. Congratulazioni ragazzi!

Novella 2000 © riproduzione riservata.