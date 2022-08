Oppini e Tommaso Zorzi di nuovo insieme

Dopo un lungo periodo di distacco sembra che tra Francesco Oppini e Tommaso Zorzi sia tornato il sereno. Dopo aver stretto amicizia all’interno della casa del Grande Fratello Vip i due si sono allontanati per un motivo che non è mai stato ben precisato. In questi ultimi mesi, però, sempre più spesso si sono rifatti vedere insieme. L’ultimo avvistamento, come riporta anche il profilo Instagram Pipol Gossip è stato a Courmayeur:

Buone notizie per il fandom degli ex gieffini Tommaso Zorzi e Francesco Oppini!

Gli ‘zorpini’ sono tornati a viversi nel quotidiano. L’influencer e l’opinionista, dopo un periodo di estremo distacco che ha fatto rumoreggiare i migliaia di fan affezionati a loro, sono tornati finalmente a frequentarsi di nuovo. Dopo l’ultimo incontro avvenuto al Palace Hotel a Milano Marittima, ieri hanno cenato insieme in un ristorante di Courmayeur. Insieme con loro c’erano i genitori e la sorella di Zorzi, Gaia, la nuova fidanzata di Oppini, Francesca e il ballerino Tommaso Stanzani compagno di Zorzi.L’armonia tra Tommy e Francesco sono ritornati nel migliore dei modi per godersi ogni singolo momento brindando anche ai loro successi.

Oppini e Tommaso Zorzi ,infatti, al momento stanno vivendo due vite molto felici e piene di successo sia dal punto di vista sentimentale sia da quello lavorativo:

Oppini in questo momento è impegnato come opinionista per diverse trasmissioni, Zorzi ha finito di registrare la nuova edizione di ‘Drag Race Italia’, non tralasciando il suo presente da imprenditore. Infatti, l’ex vincitore del Grande Fratello Vip, ha acquistato due appartamenti a Milano che metterà a rendita in affitto. Insomma, ai due adesso non manca più nulla. È presente l’amore, il lavoro, e un’amicizia…senza fine!

