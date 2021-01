1 Tommaso Zorzi esprime il suo pensiero sul bacio tra Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli: la blogger sbotta. Ecco tutto quello che è accaduto

Negli ultimi giorni ad avvicinarsi particolarmente come sappiamo sono stati Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli. Tra i due è così scoppiata la passione, e a dire la sua sull’accaduto è stato Tommaso Zorzi. Ma andiamo con ordine e rivediamo quello che è accaduto. Come sappiamo nel corso della puntata speciale di Capodanno del Grande Fratello Vip 5, l’influencer e l’ex Velino si sono scambiati un bellissimo bacio sotto il vischio, che non è passato inosservato né agli occhi del pubblico né tantomeno a quelli dei concorrenti. Tuttavia dopo che la mamma di Pretelli è intervenuta, mettendo in qualche modo suo figlio in guardia, la Salemi è entrata in crisi.

A quel punto a dire la sua è stato proprio Tommaso Zorzi, che ha espresso il suo pensiero sul bacio che Giulia e Pierpaolo si sono scambiati in diretta. Queste le dichiarazioni dell’influencer, riportate da Biccy:

“Se voi volete fare così a me va benissimo, io parlo del mio gusto. Però poi non ti lamentare se la gente ti fischia, se arrivano aerei o delle frasi della madre di Pierpaolo. In diretta hai dato un limone che sembra quelli che dai da sbronza. Ti parlo del mio gusto e del gesto. Limonare duro in diretta non fa parte del mio gusto. A maggior ragione queste cose le hai già fatte in tv in passato. Sei grande e vaccinata amore. Non è questione di tempo, ma di come. Anche se state divisi tutto il giorno e in 5 minuti state uno sopra l’altra a fare la scorigliata è anche peggio. C’è un decoro, un gusto. Dici che ti sei lasciata andare senza freni? Se mi lascio andare io mi squalificano in 2 minuti. Una cosa romantica? Sì certo”.

A quel punto, dopo aver ascoltato le parole di Tommaso Zorzi, Giulia Salemi ha sbottato, replicando al suo amico. Leggiamo le sue affermazioni in merito.