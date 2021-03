1 Tommaso Zorzi sta cercando una nuova casa

Tanti i cambiamenti nella vita del giovane influencer milanese. Non solo dal punto di vista professionale, ma anche sotto quello personale. Non molto tempo fa, infatti, Tommaso Zorzi aveva annunciato di star cercando una nuova casa in cui vivere. In passato ha parlato del suo attuale appartamento, come ricorda anche Blastingnews, nella zona centrale di Milano. Dopo l’esperienza al GF Vip, però, ha deciso di trasferirsi.

Un paio di giorni fa, quindi, ha avvisato i suoi fan tramite le Stories di Instagram che era alla ricerca di un nuovo posto in cui vivere. Qui di seguito, perciò, vi riportiamo le parole usata dall’ex gieffino molto emozionato per la novità, aggiungendo che se la casa fosse stata quella giusta non ci avrebbe pensato due volte a prenderla:

Sto andando a vedere quella che quasi sicuramente sarà casa nuova. Sono un po’ emozionato quindi fatemi un in bocca al lupo.

Pare, però, che la ricerca di Tommaso Zorzi sia giunta a un punto di stallo quando il proprietario della casa che era andato a vedere gli ha detto che non affitta alla gente dello spettacolo. Qui sotto il video e il suo discorso.

Tommaso Zorzi sta avendo problemi nel trovare casa pic.twitter.com/k81RaUIU9i — disagiotv (@disagio_tv) March 19, 2021

Raga, buongiorno. Scusatemi se ero un po’ assente stamattina. Grazie mille per ieri, anche l’hashtag ha spaccato. Mi hanno chiamato stamattina dall’agenzia immobiliare per dirmi che la casa che volevo, il proprietario non l’affitta a gente dello spettacolo. Non ho ancora capito cosa vuol dire, ma manteniamo la calma. Quindi siamo da punto a dodici.

Attendiamo altre notizie a riguardo. Nel frattempo, però, ha molte soddisfazioni sul piano professionale. Attualmente, infatti, sappiamo bene che è uno degli opinionisti de L’Isola dei Famosi. Nella seconda puntata puntata in onda il 18 marzo 2021, infatti, ha avuto un piccolo spazio con la rubrica “Il Punto Z“, ma ha anche un po’ stuzzicato Akash Kuamr. Ricordiamo cos’è accaduto…