1 Durante la festa a tema del Grande Fratello Vip, Tommaso Zorzi cita una storica frase di Simona Ventura, che risponde su Twitter (VIDEO)

Ieri sera il Grande Fratello Vip ha dedicato ai ragazzi una serata indimenticabile. Una festa a tema, dove hanno dovuto indossare i panni delle rockstar più famose al mondo, oltre ad una deliziosa cena cubana. A Tommaso Zorzi, ad esempio, è stato affidato il personaggio di uno dei miti di sempre: Freddy Mercury, che ha interpretato in modo egregio.

I vipponi si sono molto divertiti, hanno cantato e ballato spensierati e hanno tenuto incollati alla TV tantissimi fan della trasmissione. Ad un certo punto nel corso della serata è giunto un comunicato dagli autori: cantare i brani storici dei cantanti in questione. Abbiamo visto infatti Tommaaso Zorzi cantare i pezzi storici dei Queen, Rosalinda Cannavò omaggiare Amy Winehouse, Dayane Mello ricordare Janis Joplin e ancora Elisabetta Gregoraci prendere le sembianze dell’iconica Lady Gaga. E non solo!

Ed è proprio con la ‘finta’ Lady Gaga che Tommaso Zorzi ha deciso di giocare un po’. Attento a tutto, infatti, l’influencer ha colto la palla al balzo e ha citato l’amatissima conduttrice, Simona Ventura. La presentatrice, infatti, diversi anni fa, è stata la prima ad intervista in esclusiva (qui in Italia) Stefani Joanne Angelina Germanotta, più semplicemente conosciuta come Lady Gaga. Ma c’è stata una specifica affermazione della Ventura che è rimasta nella mente di tutti: “Ci sarà un tour?”.

Vista la presenza della fake Lady Gaga (Elisabetta Gregoraci), Tommaso Zorzi non ha potuto fare a meno di replicare quel momento epico. Simona Ventura sui social ha beccato il video dove il giovane ha deciso di omaggiarla e ha ringraziato piuttosto divertita: “Grazie” accompagnato dalle emoticon con la risata.

Ma ecco la storica intervista di Simona Ventura a Lady Gaga, a cui Tommaso Zorzi ha fatto riferimento ieri sera per chi se la fosse persa…

Tommaso Zorzi, come potete ben vedere, non si lascia sfuggire proprio nulla! Ma voi durante la festa avete colto questo particolare?