1 Arriva la conferma di Tommaso Zorzi

Nel corso della puntata di ieri a Il Punto Z, Tommaso Zorzi ha avuto modo di accogliere nel suo studio oltre a mamma Armanda, anche Iva Zanicchi (in collegamento telefonico) e Filippo Bisciglia in videochiamata. Proprio con il presentatore di Temptation Island, Tommaso ha avuto modo di fare una rivelazione, o meglio confermare ciò che si vocifera in questi giorni.

Tramite il settimanale Chi, notizia poi ripresa anche dall’account Instagram Whoopsee (che ha condiviso dell’altro materiale), sono emerse delle foto di Tommaso Zorzi in compagnia di un “rampollo della Torino che conta” di nome Lorenzo Campi. Sempre la rivista diretta da Alfonso Signorini, pare che i due si siano conosciuti tramite un’amica in comune. Didi, nome della ragazza, ha pensato che tra i due potesse nascere del feeling. I due pare infatti abbiano legato in fretta.

La notizia, ovviamente, è circolata piuttosto velocemente ed è arrivata anche all’orecchio di Filippo Bisciglia, il quale durante la puntata de Il Punto Z ha chiesto a Tommaso: “Come va l’amore?”. Zorzi non si è tirato indietro e ha risposto con un sorriso, accompagnato da un “Bene grazie!”. Curioso di sapere qualcosina in più, il conduttore ha insistito: “Quando ho saputo che dovevo fare l’intervista con te mi sono informato. Poi ho visto delle foto di te in dolce compagnia e se vuoi qualche consiglio te lo posso dare. Sono qui!”. Tommaso Zorzi ribattuto, ringraziandolo: “Verrò in terapia di coppia da te, allora!“.

Così quindi Tommaso Zorzi ha fatto sapere che il gossip emerso sul suo conto è vero. A lui facciamo i nostri migliori! Intanto per l’influencer pare sia prevista la conduzione di un nuovo format. Ecco cosa è emerso…