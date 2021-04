2 La stoccata di Tommaso Zorzi

Prosegue la “guerra fredda” a distanza tra Tommaso Zorzi e i Prelemi? Secondo molti fan nelle ultime ore c’è stato un vero e proprio attacco frontale dal vincitore del Grande Fratello Vip ed opinionista de L’isola dei famosi. Tommaso, che presto condurrà un nuovo programma (Il punto Z) su Mediaset Play, ha pubblicato un video nelle sue stories che sembra rivolto indirettamente proprio a Giulia Salemi e a Pierpaolo Pretelli.

Tommaso Zorzi lancia una frecciatina a Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli? pic.twitter.com/pur882nPjd — disagiotv (@disagio_tv) April 5, 2021

“Una volta si facevano i profili di coppia, ora per fortuna vedo che questo è un trend che un po’ è sceso – fa notare Zorzi – ora si fanno i video di coppia, che è anche peggio. Ma perché? Ma a noi che ca*** ce ne frega?“. Casualità vuole che proprio negli scorsi giorni la Salemi abbia postato un video del backstage di un suo recente shoot fotografico con Pierpaolo. Allo stesso modo Pretelli, in onore del compleanno della sua Giulia, ha pubblicato una clip che raccoglie alcuni dei loro momenti più belli vissuti nella casa del GF Vip.

Sebbene non sia stato confermato direttamente dai diretti interessati, secondo i più Tommaso Zorzi si rivolgeva proprio alla sua ex amica. Terminata l’esperienza al Grande Fratello Vip, l’influencer ha tagliato i ponti con la Salemi. Giulia, in una recente intervista, ha invece dichiarato di essere disponibile ad un chiarimento. “Se dicessi che non mi frega nulla di averlo perso sarei falsa. Ci sono stata male e ci sto male tuttora, ma ho imparato a non pensarci e ho messo in stand-by la cosa perché penso che, prima o poi, affronteremo il discorso lontano dai riflettori”.

“Nell’ultimo mese e mezzo mi sono auto-analizzata e ho fatto un passo avanti, ho capito dove ho sbagliato con lui negli anni e riconoscerlo è importante“, ha infine concluso la Salemi. Riusciranno a ritrovare un punto d’incontro?

