1 Giulia Salemi parla di Tommaso Zorzi

Un’amicizia ancora in bilico e non propriamente chiusa, quella tra Tommaso Zorzi e Giulia Salemi. I due speravano al GF Vip di poter risolvere le loro divergenze, ma così non è stato. Il reality, infatti, li ha allontanati ancora di più. Nonostante tutto, però, nel corso della prima puntata de L’Isola dei Famosi, dove svolge il ruolo di opinionista, Tommaso ha lanciato un appello a Giulia, invitandola in studio per supportare Fariba, ora concorrente dell’adventure show.

In un’intervista esclusiva rilasciata al settimanale Chi (insieme al suo Pierpaolo Pretelli), Giulia Salemi ha spiegato che al momento supporterà sua mamma sui social e, se sarà necessario, andrà in studio. Proprio a tal proposito, visto l’invito di Tommaso Zorzi, Giulia ha avuto modo di parlare della loro amicizia. L’influencer riconosce di aver sbagliato ed è pronta a ricominciare:

“Se dicessi che non mi frega nulla di averlo perso sarei falsa. Ci sono stata male e ci sto male tuttora, ma ho imparato a non pensarci e ho messo in stand-by la cosa perché penso che, prima o poi, affronteremo il discorso lontano dai riflettori. Nell’ultimo mese e mezzo mi sono auto analizzata e ho fatto un passo avanti, ho capito dove ho sbagliato con lui negli anni e riconoscerlo è importante”.

Ma non solo. Giulia Salemi ha speso anche belle parole per Tommaso Zorzi e il suo talento:

“È più quello che Tommaso porta all’Isola e non viceversa? Tommaso è un talento unico, creativo, intelligente, colto, cinico quando serve e geniale quando meno te lo aspetti… ma è l’eccezione che conferma la regola. Di cavalli di razza come lui ne nascono uno ogni 20 anni, forse. Come ho già detto può essere l’apripista per la nostra generazione, ma non può essere il riferimento perché Tommaso è un pezzo unico. Per questo penso che non avesse bisogno dell’Isola”.

Ha detto sicura Giulia Salemi, che si augura di poter recuperare l’amicizia con Tommaso Zorzi. Cosa gli riserverà il futuro? Intanto l’influencer ha parlato di Dayane Mello, concorrente con la quale, dopo alcuni battibecchi, ha instaurato un legame solido anche fuori dalla Casa del GF Vip…