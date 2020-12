3 Grande Fratello Vip: scoppia il risata-gate tra Tommaso Zorzi e gli altri

Una notte di Natale piuttosto agitata dentro la casa del Grande Fratello Vip. In prossimità di andare a letto, Tommaso Zorzi si è recato in veranda insieme a Cecilia Capriotti per fumare una sigaretta. Mentre si è avvicinato ai ragazzi, però, Zorzi ha sentito un colpo da parte della regia e ha notato che i presenti stavano ridendo. Tommaso si è convinto del fatto che stessero ridendo di lui e che la regia li avesse avvertiti del suo arrivo battendo un colpo.

Tommaso Zorzi è dunque rimasto in giardino a fumare una sigaretta mentre gli altri presenti, ossia Giacomo, Sonia, Carlotta, Mario e Andrea Zenga, hanno continuato a ridere. Questo atteggiamento non è piaciuto dunque a Tommaso, che perciò ha finito velocemente di fumare e se ne è andato.

Il risata-gate di Tommaso, lui è convinto che gli altri stessero ridendo di lui e che la regia abbia picchiato mentre arrivava per avvertirli.#GFVIP



pic.twitter.com/2Vs0r9YssF — GFVIP 5 out of context (@oocgfvip5) December 25, 2020

Subito dopo l’accaduto, Tommaso Zorzi ha deciso di sfogarsi e lo ha fatto con Cecilia e Stefania.

