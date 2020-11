3 Tommaso Zorzi, in crisi, trascorre l’intera serata in confessionale. Nel frattempo su Twitter la madre e la sorella danno la propria versione

Nuova crisi per Tommaso Zorzi. Nel corso della serata di ieri il concorrente del Grande Fratello Vip è completamente scomparso dalle inquadrature e ha fatto preoccupare i suoi tanti fan. A quanto pare l’influencer avrebbe avuto un nuovo momento di tristezza dovuto al mancato incontro con un suo affetto durante le puntate.

A differenza di quanto avvenuto a diversi suoi compagni di gioco, Zorzi ha infatti ricevuto soltanto una chiamata da parte della madre nel corso delle primissime puntate. Tommaso sente perciò la necessità di incontrare o di vedere attraverso un videomessaggio i suoi familiari. Secondo quanto trapelato durante nelle ultime dirette, è emerso che la mamma del ragazzo avrebbe rifiutato l’incontro perché non vuole apparire in video.

🚨LA MAMMA DI TOMMASO NON SI È MAI RIFIUTATA DI VEDERE TOMMASO GLI HANNO MENTITO🚨 #GFVIP pic.twitter.com/kyy3sKG21E — 🌾 (@brightmoons94) November 4, 2020

A domanda diretta da parte di una fan se si fosse rifiutata di fare una sorpresa a suo figlio, la signora Armanda ha risposto apertamente negando questa versione dei fatti. Stessa cosa ha fatto Gaia, sorella di Tommaso Zorzi, che attraverso il suo profilo Twitter ha spiegato come sono andate le cose. “Amici ma sapete che non dipende da me se parlo a mio fratello giusto? Ho scritto a Guenda, Myriam + mandato un glovo ad urlare fuori dalla casa. Franci con la Kdoveva salutarmelo la puntata scsorsa ma si è dimenticata“, ha spiegato la ragazza postando alcuni screenshot.

Amici ma sapete che non dipende da me se parlo a mio fratello, giusto? Ho scritto a Guenda, Myriam + mandato un glovo ad urlare fuori dalla casa. Franci con la k doveva salutarmelo la puntata scorsa ma si è dimenticata ahahaha #gfvip pic.twitter.com/xy3ORBZcdC — Gaia Zorzi (@zorzi_gaia) November 4, 2020

Intanto molti fan dell’influencer hanno preso le sue parti ed è partito un hashtag su Twitter a suo favore.

