1 Nuovo format per Tommaso Zorzi?

Come ogni lunedì ad Ogni Mattina torna lo spazio dedicato al gossip. Santo Pirrotta (esperto del settore) ha parlato di Tommaso Zorzi e delle colleghe opinioniste de L’Isola dei Famosi, per poi concentrarsi sui progetti lavorativi del giovane influencer. Pare che ha rete del Biscione dopo avergli affidato il ruolo di opinionista e di conduttore del Punto Z (oltre che commentatore del daytime del reality), abbia in serbo un nuovo progetto per lui.

Si tratterebbe di un nuovo format, pensato per la prima serata di Italia 1, che vedrebbe al timone di conduzione proprio il vincitore del Grande Fratello Vip 5. Ma leggiamo quanto dichiarato dal giornalista su TV 8:

“Rimaniamo in tema e parliamo sempre di Tommaso Zorzi. Vuoi sapere una cosa che mi ha rivelato il mio santo? Ma è segretissima. Devi sapere che presto lo vedremo con un programma tutto suo in prima serata su Italia 1. Promosso in prima serata. Lui realizza questo sogno. Aveva questo progetto del Late Show”.

Ha raccontato Santo Pirrotta, ricordando anche come Tommaso Zorzi abbia fatto bene nel mini format ideato nella Casa più spiata d’Italia. Ma ora Mediaset per lui ha idee decisamente più ambiziose:

“Prima si pensava di farlo in seconda serata. La rete che gli sta dando fiducia l’ha promosso in prima serata. Si tratterebbe di un talk show generazionale. Anche perché la rete spera di far riavvicinare i giovani ad Italia 1, che da sempre è la rete dei giovani. E ti dirò di più, pare lo produrrà proprio lui. Ha una casa di produzione con il figlio di Mike Bongiorno e quindi sarà prodotto da lui. Gli facciamo un grande in bocca al lupo”.

Ad #OgniMattina Santo Pirrotta sostiene sia in arrivo un nuovo progetto per Tommaso Zorzi. pic.twitter.com/I4W5EcTzGR — disagiotv (@disagio_tv) April 26, 2021

E non è finita qui, perché Tommaso Zorzi sembra sia vicinissimo anche ad affiancare Maurizio Costanzo in un nuovo programma radiofonico. Ecco cosa sappiamo…