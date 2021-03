1 La replica di Tommaso Zorzi

In queste ore a finire al centro dell’attenzione mediatica è stato Tommaso Zorzi. Il vincitore del Grande Fratello Vip 5 ha infatti compiuto un bellissimo gesto, che è d’esempio per molti e che non è passato inosservato. L’influencer ha infatti decido di donare in beneficenza l’intero montepremi di ben 100 mila euro, nonostante soltanto una parte dei soldi vinti, come da contratto, sarebbe dovuta andare ai più bisognosi. Zorzi, come svelato in un’intervista per Vanity Fair, ha deciso di devolvere la vincita all’RSA e agli anziani, con l’intento di aiutare tante persone attualmente in difficoltà.

Questo bellissimo gesto di Tommaso Zorzi ha commosso gran parte degli utenti sul web, che a quel punto si sono complimentati con l’influencer per il suo grande cuore. Tuttavia, come era prevedibile, tanti altri hanno aspramente criticato il gesto dell’ex gieffino, che così poco fa ha deciso di intervenire. Dopo aver pubblicato diversi commenti di persone che hanno speso forti ed ingiuste parole nei suoi confronti, Tommaso ha affermato:

“Una volta dissi che se una persona ti vuole dare contro, ti darà contro anche quando fai un gesto di bene, perché ti dirà che è per pubblicità, è esattamente questo. Questo mi fa capire che per alcune persone non potevo neanche provarci”.

In molti nel mentre hanno preso le parti di Tommaso Zorzi, difendendolo dagli ingiusti attacchi del web. Noi naturalmente ci complimentiamo con l’influencer per aver deciso di donare il suo montepremi in beneficenza, certi che il suo gesto non verrà dimenticato.