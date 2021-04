1 Il rapporto tra Tommaso Zorzi ed Elettra

Questo pomeriggio a Verissimo tra gli ospiti più attesi Tommaso Zorzi ed Elettra Lamborghini. I due si sono ritrovati a lavorare insieme come opinionisti della nuova edizione dell’Isola dei Famosi e condividono il ruolo insieme a Iva Zanicchi.

In passato Tommaso Zorzi ed Elettra Lamborghini erano molto amici, ma per varie situazioni si erano un po’ allontanati. Il rampollo milanese ne ha parlato nella Casa più spiata d’Italia, precisando che ‘avevano discusso’, ma in quella circostanza sui social Elettra aveva subito puntualizzato che lei non aveva mai litigato con Tommaso. Cosa sarà successo allora tra loro, proprio ora che hanno riallacciato un legame affettivo, oltre che lavorativo? Zorzi e la Lamborghini hanno così parlato del loro rapporto a Verissimo. Ad introdurre il discorso è stata proprio la cantante, che ha detto:

“Ci siamo ritrovati, anche se da parte mia non ci siamo mai persi. Poi io sempre in giro, lui anche, è stato anche diversi mesi nella Casa, ma ora sono contenta che ci siamo ‘ritrovati’ se così si può dire”

Ha esordito Elettra Lamborghini, seguita poi da Tommaso Zorzi che alla domanda di Silvia Toffanin “Ma quindi avete litigato?”, ha precisato quanto segue:

“No, non abbiamo mai litigato. Noi non ci siamo più parlati per pigrizia nel coltivare i rapporti. Poi la vita ti riporta davanti ad una persona che avevi perso e bastano pochi secondi per dimenticare tutte quelle volte in cui non ci siamo stati l’uno per l’altro. Ora ci sentiamo volentieri e ci facciamo due risate. Lei poi non sai mai dov’è, ma sono contento di questo”.

Pare quindi che ora il rapporto tra Tommaso Zorzi ed Elettra Lamborghini sia ritornato quello di una volta. Entrambi gli opinionisti si sono mostrati sorridenti e complici a Verissimo. Ma non è l’unica cosa detta da Tommaso nel programma di Silvia Toffanin…