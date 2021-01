2 Tutto sulla giacca leopardata indossata da Tommaso Zorzi nel corso della puntata speciale di Capodanno del GF Vip

La giacca indossata da Tommaso Zorzi non è di certo passata inosservata. L’influencer è stato il mattatore assoluto della puntata speciale del Grande Fratello Vip condotto da Alfonso Signorini. Tommaso ha infatti curato la coreografia proposta dalla squadra oro capitanata da Stefania Orlando e che ha provocato in settimana anche una violenta lite tra i due. Zorzi si è poi trasformato nel “Divino Zo” e ha letto un oroscopo speciale dedicato ai suoi coinquilini in cui non è mancata qualche frecciatina.

Non è mancata nemmeno nel corso della puntata di ieri sera la sfilata di moda ormai diventata un cult in cui il vippone ha commentato in maniera irriverente e divertente i look indossati dai suoi compagni di gioco. Ma il suo stesso look è stato oggetto dell’interesse del web. In molti hanno notato il blazer leopardato e pieno di lustrini indossato da Zorzi nel corso della serata. E il costo della giacca è tutt’altro che abbordabile…

Look Tommaso

Blazer Philipp Plein (prezzo su richiesta, da €1990) #gfvip pic.twitter.com/dNBJVXdBIA — ManuelDiGioia (@DiGioiaManuel) December 31, 2020

Come segnalato da questo utente, il blazer di Tommaso Zorzi è del marchio Philipp Plein. Il prezzo preciso della giacca è disponibile su richiesta, ma si aggira intorno ad un prezzo superiore ai € 1990. Terminata la puntata, Tommaso si è cambiato d’abito indossando uno smoking decisamente meno sfarzoso e si è lasciato andare a danze scatenate fino alle prime ore del mattino.

