1 Parte la lite tra Tommaso Zorzi e Stefania Orlando: il blogger usa un termine forte, e la conduttrice scoppia in lacrime: ecco cosa è accaduto

Non mancano le tensioni nella casa del Grande Fratello Vip 5. Questa mattina infatti inaspettatamente è partita un’inaspettata lite tra Tommaso Zorzi e Stefania Orlando, che a causa di un termine usato dal blogger è scoppiata in lacrime. Ma scopriamo quello che è accaduto. Tutto è iniziato quando i concorrenti si stavano allenando in vista del balletto che faranno nel corso della puntata speciale di Capodanno. I Vipponi si sono così divisi in due squadre, e Tommaso e Stefania si trovano naturalmente nello stesso gruppo. Proprio Zorzi, che vuole eseguire la coreografia al meglio, ha dato delle dritte ai suoi compagni, quando però qualcosa è andato storto, è partita una lite tra l’influencer e la Orlando.

Così Tommaso Zorzi ha etichettato Stefania come “psicopatica”, termine che aveva usato anche Samantha de Grenet sempre nel corso di una lite con la Orlando, e che aveva molto ferito la conduttrice. Quest’ultima così è scoppiata in lacrime, e a quel punto lo scontro si è accentuato. La presentatrice ha infatti affermato:

“Non girare le frittate, con me non attacca. Per me il balletto non lo facciamo. Io non rompo i cogl**ni a nessuno. Mi hai detto apposta quella parola per farmi incaz**re.

A quel punto non è tardata la reazione di Tommaso Zorzi, che ha aggiunto:

“Tu non sei normale, smettila di ripetere sempre le stesse cose. Se ti ho detto questa cosa è perché forse non sei normalissima. Non si può parlare con te, perché parli sopra e urli. […] Io volevo cambiare due passi perché è più facile per tutti, se a te non va bene fallo tu”.

La sfuriata tra Stefania e Tommaso #GFVIP pic.twitter.com/IQIkIzvDvu — GFVIP 5 out of context (@oocgfvip5) December 30, 2020

Ma non è tutto. Poco dopo la lite con Tommaso Zorzi infatti Stefania Orlando si è sfogata a lungo, ammettendo di essere rimasta ferita dalle parole del blogger. Vediamo cosa è accaduto e il successivo chiarimento tra i due.