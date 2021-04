1 Giulia Salemi ospite di Tommaso Zorzi

Tommaso Zorzi sta contando le ore per il suo esordio come presentatore in un programma tutto suo. Manca sempre meno al debutto del suo programma Punto Z, dopo l’ottimo esordio nelle vesti di opinionista de L’Isola dei Famosi. Parte infatti domani, alle ore 20:45, su Mediaset Extra la trasmissione del vincitore del Grande Fratello Vip. La trasmissione è stata ideata dallo stesso Tommaso, insieme a Gabriele Parpiglia e Clarissa Bellinello.

Una delle prime anticipazioni riguarda gli ospiti della trasmissione online. Oltre a Maurizio Costanzo, come rivelato a Verissimo, Tommaso Zorzi accoglierà nel suo studio (a sorpresa) Giulia Salemi. Ebbene sì, avete letto bene. A darne conferma è il comunicato Mediaset, che ha anche spiegato qualcosa a proposito del programma. Ecco quanto segue nelle prossime righe:

“Il Punto Z è un divertente late show che mixerà talk show e varietà con ospiti a sorpresa. Nella prima puntata, collegamento con Maurizio Costanzo che terrà simpaticamente a battesimo il debutto di Tommaso Zorzi. Ospite in studio sarà invece Giulia Salemi” – si apprende dal comunicato della rete del Biscione. E ancora:

“Si sottoporrà alle domande di fuoco del conduttore, commenterà con lui un tweet positivo e uno negativo che la riguardano e scriverà un pensiero che preferisce non rivelare a voce nella Tommy Card, il cui contenuto sarà reso noto alla fine della puntata”.

Ma non solo. Perché nel programma di Tommaso Zorzi ci sarà anche un altro spazio d’intrattenimento, chiamato Golden Social. Qui il conduttore avrà modo di commentare i 10 contenuti più simpatici del web inerenti all’Isola dei Famosi.

Dal 7 aprile 2021 dunque ci sarà un nuovo appuntamento per i fan di Tommaso Zorzi e tutti i suoi ammiratori. Siete pronti a scoprire cosa ci riserverà? Ma non è l’unica novità inerente al programma e al suo ruolo a L’Isola dei Famosi….