Andrea Sanna | 13 Luglio 2023

A Cortesie per gli ospiti arriva Tommaso Zorzi

Per la ventesima edizione di Cortesie per gli ospiti, in onda su Real Time dalla prossima stagione, ci sarebbe un nuovo acquisto in giuria. In base a quanto risulta a TV Blog si starebbe puntando al nome di Tommaso Zorzi!

Il sito fa sapere che l’ufficialità arriverà nelle prossime ore, durante la conferenza stampa dei palinsesti Warnes Bros. Discovery, in programma oggi a Milano. Se così fosse per Tommaso Zorzi si tratterebbe di un anno televisivo molto importante, dato che sarà anche tra i protagonisti di Che tempo che fa di Fabio Fazio sul Nove.

Ma non solo, perché sempre nelle scorse ore il nome di Tommaso Zorzi è stato annunciato anche nel cast di Karaoke Night – Talenti Senza Vergogna che arriverà presto su Prime Video. Prime Video.

Dopo aver preso parte a Drag Race Italia come giurato, condotto Tailor Made – chi la stoffa e Questa è casa mia, per Tommaso Zorzi si prospettano quindi nuove avventure televisive.

Tra queste proprio Cortesie per gli ospiti. In passato peraltro il vincitore del GF Vip 5 aveva preso parte al format insieme alla mamma Armanda e alla sorella Gaia. In quell’occasione, però, nelle vesti di concorrenti. Tommaso Zorzi infatti, da buon padrone di casa, ha accolto i giudici e un’altra coppia di partecipanti come da regole della trasmissione. Una puntata che si era rivelata molto divertente.

Adesso Tommaso Zorzi sarà ancora a Cortesie per gli ospiti ma da giurato. Al suo fianco dovrebbe essere confermata Csaba dalla Zorza. La conduttrice nelle più recenti edizioni ha condiviso il programma insieme a Roberto Valbuzzi e Luca Calvani, che aveva preso il posto di Diego Thomas.

Amante della cucina, del buon gusto e delle buone maniere, dunque, Zorzi è sicuramente il profilo giusto per la conduzione del programma di Real Time.