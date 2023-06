NEWS

Andrea Sanna | 27 Giugno 2023

tommaso zorzi

Il rumor su Tommaso Zorzi

Che progetti ci sono nel futuro di Tommaso Zorzi? Secondo alcuni rumor alcuni di davvero molto interessanti. Stando a quanto trapelato da TV Blog, infatti, presto l’influencer meneghino potrebbe trovarsi a lavorare accanto a Fabio Fazio.

Come noto il conduttore non farà più parte del gruppo Rai e il 14 maggio Discovery ne ha comunicato il passaggio sul Nove. E non è mancata qualche polemica. Tralasciando queste, però, concentriamoci ora sulla natura della notizia di cui vi stiamo parlando: ovvero la possibile presenza di Tommaso Zorzi nel programma di Fazio.

Sembrerebbe infatti che sul Nove Fabio Fazio sarebbe pronto a metter su il suo Che Tempo Che Fa sul Nove. Il sito parla di alcune novità estetiche come loghi, colori e luci e personaggi seduti intorno al tavolo del presentatore. Oltre a Teo Teocoli, Nino Frassica, Tullio Solenghi e molti altri, il portale segnala anche la presenza appunto di Tommaso Zorzi.

Si apprende infatti che il vincitore del Grande Fratello Vip 5 ha in comune con Fabio Fazio lo stesso manager. Leggiamo infatti che Tommaso Zorzi è rappresentato dalla Itc 2000 di Beppe Caschetto. Se così fosse, però, il suo arrivo nel programma del noto conduttore sarebbe una gran bella mossa.

D’altronde Tommaso Zorzi è già conosciuto sia sul Nove, che sugli altri canali del gruppo Discovery, dopo aver condotto diverse trasmissioni. Da Drag Race Italia a Questa è Casa Mia o ancora Tailor Made – Chi ha la stoffa?

In ogni caso il pubblico ha accolto positivamente questa indiscrezione lanciata nella giornata di ieri. I più si augurano che molto presto la presenza di Tommaso Zorzi possa finalmente essere ufficializzata. Ma per questo ci sarà da attendere un attimo.

Questo perché dettagli ulteriori sul ruolo di Tommaso Zorzi arriveranno in data 13 luglio, quando saranno presentati ufficialmente i palinsesti di Warner Bros. Discovery a Milano. Per ora si tratta di rumor!