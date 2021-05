1 Tommaso Zorzi insieme a Stanzani

Gli impegni lavorativi e il trasloco in atto non hanno impedito a Tommaso Zorzi di ritagliarsi un po’ di tempo da trascorrere con le persone a lui care. Impegnatissimo tra Isola dei Famosi, Il Punto Z e altri progetti, il vincitore del GF Vip continua ad attirare l’attenzione. Di recente pare che l’influencer abbia conosciuto Tommaso Stanzani, dopo aver fatto vari apprezzamenti su di lui su Twitter. Uscito dalla scuola di Amici il ballerino ha scoperto di questa simpatia da parte di Zorzi, così da iniziare a seguirsi su Instagram.

I fan speravano che tra i due potesse nascere una bella amicizia e finalmente ora possono gioire, poiché sembrano esserci i presupposti affinché questo accada. Tommaso Zorzi e il ballerino di Amici, Tommaso Stanzani, si sono incontrati. A dimostrare ciò alcune foto postate dalle fanpage dell’opinionista de L’Isola dei Famosi e del danzatore del talent show. Scatti che hanno immediatamente fatto il giro del web e hanno mandato in visibilio i fandom. Su Twitter si moltiplicano di ora in ora i commenti degli ammiratori dei due. Ecco alcune delle immagini emerse in queste ultime ore.

Le foto di Tommaso Zorzi e Tommaso Stanzani

Nella prima foto Tommaso Zorzi e Tommaso Stanzani sono stati pizzicati durante una passeggiata, nella seconda, invece, i due in posa verso la fotocamera del cellulare, a mettere in risalto il loro miglior sorriso.

È nata una nuova e bella conoscenza dunque tra Tommaso Zorzi e Tommaso Stanzani, che in queste ore sta facendo sognare i fan dei due, felici di vederli finalmente insieme. E a voi piace questa amicizia? Chissà non possano anche collaborare a qualche progetto in futuro, sarebbe davvero curioso vederli lavorare uno accanto all’altro!

Nel mentre che attendiamo news su questa nuova conoscenza, ricordiamo gli ultimi gossip che riguardano il conduttore de Il Punto Z…