1 Al GF Vip Tommaso Zorzi racconta di quando sua madre l’ha beccato in camera con un ragazzo (VIDEO)

Tommaso Zorzi al GF Vip ogni tanto si lascia andare a confessioni inedite (spesso divertenti) sulla sua vita privata. Ieri sera in veranda in compagnia di alcuni vipponi, ha raccontato quella volta in cui sua madre l’ha beccato in camera con un ragazzo. Giovane che, visto quanto accaduto, non ha più rivisto. Ma leggiamo le sue parole:

“Mia mamma stava dall’altra parte della Casa. Io fumo le mie sigarette e andiamo a letto. La mattina dopo alle 8 del mattino sento bussare. Dicevo che non era possibile fosse mia madre. Ma lei insisteva. Lì ho capito fosse lei. Ho fatto finta di dormire con la speranza che smettesse di bussare. Invece no, stava tirando giù la porta. Questo era nudo. A quel punto ho detto a lui di prendere la coperta, avvolgersi e andare nel corridoietto e chiudere la porta”.

Ha detto Tommaso Zorzi, che ha proseguito facendo incuriosire ancora di più gli altri vipponi, curiosi di scoprire come sia andata a finire tra loro:

“Così apro a mia madre, che mi rimprovera per aver fumato in casa e non fuori, come lei vorrebbe. Ma è successo qualcosa, perché la porta del corridoio di cui vi parlo, ha un vetro opaco e si vedeva una sagoma. Ma mamma ha aperto la porta e ha trovato lui. Ha urlato per 20 secondi. Le poche chance che avevo con questo, me le sono bruciate. Lui mortificato. Non l’ho più rivisto e non mi ha più risposto a un messaggio. Ha rivoluto i vestiti ed è andato via, dopo che mia mamma gli ha detto che aveva 30 secondi per andarsene”.

Tommaso racconta di quando una mattina sua mamma sfondò la porta di camera, trovò un ragazzo nudo e tirò un grido:#GFVIP



Una disavventura non da poco per Tommaso Zorzi che, con il senno di poi, svela divertito agli altri vipponi.

